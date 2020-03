Le dernier incroyable Sunshine Double de Roger Federer

Roger Federer reviendra sur le terrain pour la saison de gazon après la chirurgie du genou droit. Maintenant que les deux premiers ATP Masters 1000 de l’année sont à nos portes, Indian Wells et Miami devront vivre le mois de mars sans le Swiss Maestro, mais avec d’autres protagonistes prêts à se défier.

En 2017, Roger Federer est revenu sur le terrain après sa mauvaise année 2016 et après des mois d’inactivité pour se guérir d’une blessure qui l’a empêché de jouer pendant la dernière partie de l’année. Il est revenu à l’Open d’Australie, où il a remporté le tournoi, son 18e Slam, en commençant comme tête de série.

17 en finale contre Rafael Nadal. Mais le début de 2017 a été magique pour lui. En mars, il a participé à Indian Wells et à l’Open de Miami. En Californie, il a de nouveau battu Nadal au quatrième tour, tandis qu’en finale, il a gagné contre son compatriote Stan Wawrinka.

Une semaine plus tard, en Floride, Roger a battu Juan Martin del Potro, Tomas Berdych, Nick Kyrgios et Rafael Nadal (pour la troisième fois consécutive), montrant un niveau de tennis tout simplement incroyable. Federer a réussi à conquérir le Sunshine Double également en 2005 (contre Lleyton Hewitt en Californie et Nadal en Floride) et en 2006 (contre James Blake à Indian Wells et son futur entraîneur Ivan Ljubicic à Miami).

Au total, il a remporté 5 titres à Indian Wells et 4 à Miami, dont le dernier la saison dernière. Roger Federer ne pourra pas défendre le titre de Miami cette année, mais dans cette vidéo voici les meilleurs moments de son Sunshine Double 2017.