Le dernier tournoi de l’Open de Miami annulé en raison d’un coronavirus

L’Open de Miami est devenu le dernier événement sportif annulé en raison de l’épidémie croissante du coronavirus, a déclaré mercredi une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, le circuit ATP suspendant le jeu pour les six prochaines semaines. Cette décision, qui fait suite à l’abandon antérieur des Indian Wells Masters, était anticipée depuis quelques jours, mais sera sans aucun doute un coup dur pour les circuits ATP et WTA. Le Sunshine Double est l’une des parties les plus importantes du calendrier, les tournois en Californie et à Miami attirant le meilleur du sport et offrant aux fans une concentration pendant le long écart entre l’Open d’Australie et Roland Garros.

Le tournoi a été annulé par le maire du comté de Miami-Dade, pas par les tournées, bien qu’il semble très probable que les tournées auraient dû se faire de toute façon.

Le #MiamiOpen 2020 est officiellement annulé, selon le maire du comté de Miami-Dade pic.twitter.com/cXkHtoHy4l

– Jamie Lisanti (@jdlisanti) 12 mars 2020

Et avec le coronavirus ayant frappé l’Europe particulièrement durement, avec l’Italie l’épicentre de l’épidémie, l’ATP Tour a pris la décision de suspendre le jeu pour les six prochaines semaines. Cette décision verra le Monte-Carlo Masters, l’Open de Madrid et l’Open d’Italie, trois des premiers événements Masters 1000 de l’ATP Tour et des tournois d’échauffement vitaux pour l’Open de France annulés ou reportés.

On ne sait toujours pas comment les autorités du tennis ont l’intention de faire face à ce qui semble désormais destiné à devenir une saison extrêmement tronquée. En effet, l’ensemble du swing européen sur terre battue est menacé, l’Italie, l’Espagne et la France, qui accueillent les tournois sur terre battue les plus importants, connaissent tous des épidémies de coronavirus plus graves encore que celles des États-Unis. Actuellement, aucun mot n’a été donné sur la probabilité de jouer à Monte Carlo, Madrid, Rome et Paris, mais des décisions difficiles devront probablement être prises dans les prochaines semaines.

Notamment en termes de classement des points et des affaires financières des tournois et des joueurs. Alors que les plus grands tournois et les plus grandes stars du jeu devraient être bien placés pour résister à une suspension potentielle du tennis professionnel, pour les petits tournois et les joueurs plus bas dans le classement, cela pourrait potentiellement être catastrophique. Alors que la situation se clarifie dans les semaines à venir, il faudra donc un leadership fort de la part de ceux qui sont au sommet du jeu.

Cependant, il ne fait aucun doute que l’annulation de l’Open de Miami et potentiellement d’autres tournois est la bonne décision. Il est évident que le virus est rendu beaucoup plus difficile à contenir par de grands rassemblements de personnes et des mesures visant à limiter la fréquentation des fans ou à annuler des événements ont été prises à travers le monde, à la fois en termes d’événements sportifs et d’autres engagements culturels. Par exemple, la Serie A italienne a été reportée au moins au mois d’avril tandis que le festival SXSW à Austin a été annulé.

Photo principale:

Intégrer à partir de .