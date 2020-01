Le destin du tennis d’Andy Murray est en jeu

“Je ne veux pas précipiter quoi que ce soit ni fixer un calendrier pour ma récupération. Je vais écouter mon corps et prendre du recul sur le terrain pour concourir quand le moment sera venu”, avait déclaré Andy Murray plus tôt dans son flux de récupération de la chirurgie de la hanche en janvier 2019.

Il remportera en fait quelques tournois par la suite en octobre, ce qui sera le premier titre ATP depuis son retour en tournée à l’Open européen de Belgique. Avant de remporter le titre, il envisageait sérieusement de prendre sa retraite mais ne voulait pas abandonner trop tôt ses changements de retour en tournée et d’obtenir les récompenses.

Il remportera également un titre en double avec Feliciano Lopez, d’Espagne, au Queen’s Club de Londres en juin. “C’est l’une des plus grandes victoires que j’ai eues après tout, donc je suis très fier”, a déclaré Murray avec un large sourire non seulement sur son titre européen mais en battant Stan Wawrinka.

Murray avait joué en double pendant un certain temps puis en simple en août. Mais maintenant, les choses sont différentes. Tout comme il avait pensé que les choses allaient de pair avec son jeu et sa santé, il ferait face à un revers il y a quelques mois. Il avait développé des ecchymoses dans la région pelvienne, le poussant à se retirer de la Coupe ATP et maintenant de l’Open d’Australie, qui commence lundi.

On pensait que la blessure pelvienne était liée à la chirurgie de la hanche, mais à ce stade, Murray n’a plus obtenu le feu vert pour continuer à jouer en tournée. Il devra laisser passer les tournois de Montpellier et de Rotterdam et les activités ont été repoussées au mois prochain ou même en mars.

Le temps est venu pour le Britannique d’écouter son corps, de se reposer et d’écouter son esprit et ses médecins si les blessures subies seront en état de guérison pour même continuer à jouer ou à repartir en tournée.