“Le deuxième service de Michael Chang est médiocre, j’ai eu des chances”

Gagner un seul match après s-Hertogenbosch et perdre son premier entraîneur et ami proche Peter Carter, Roger Federer a connu un terrible été 2002, peinant à trouver la forme et ne pouvant plus atteindre le top 10 avant fin octobre.

Le Suisse espérait un meilleur résultat à l’US Open après des défaites à Roland-Garros et à Wimbledon, battant Jiri Vanek au premier tour et opposant Michael Chang au deuxième. Jouant son meilleur match au cours des derniers mois, Roger a marqué un triomphe dominant de 6-3, 6-1, 6-3 en une heure et 35 minutes, se cassant une fois et obtenant six pauses sur neuf chances de sceller l’accord avec style. et avancer dans le troisième tour.

Après le match, Federer a déclaré qu’il était facile de retourner les deuxièmes services de Chang et de prendre le dessus dans les rallyes, satisfait de la façon dont il a performé et recherchant le même niveau contre Xavier Malisse lors du prochain match. “C’était un match différent par rapport au premier où j’avais peu confiance.

Contre Michael, vous entrez toujours dans le rallye car son deuxième service n’est pas très bon, vous pouvez le remettre en jeu assez facilement. Pour moi, c’est assez utile parce que je peux parfois ébrécher et charger sur de grands moments ou je peux simplement jouer en profondeur et entrer dans le vif du sujet.

De la ligne de base, j’ai l’impression qu’il ne peut pas vraiment frapper un vainqueur contre moi, je peux toujours les éliminer. Je ne me mets pas trop de pression pour frapper le vainqueur tout de suite. Je sais que même s’il m’attaque, ce n’est pas dangereux comme ça l’aurait été contre quelqu’un d’autre.

Je suis content de la façon dont ça s’est passé aujourd’hui, j’ai joué à un niveau élevé pendant un set et demi ou deux. J’ai réussi d’excellents tirs et ça aide toujours; ça me fait du bien quand je suis dans le rythme. ”