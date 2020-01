Le dévasté John Millman revient sur la perte déchirante de Roger Federer

Le n ° 43 mondial John Millman a été dévasté après avoir subi une défaite déchirante au troisième tour face à Roger Federer, troisième tête de série, à l’Open d’Australie. Millman, qui tentait de disputer les huitièmes de finale à Melbourne Park pour la première fois de sa carrière, n’a pas été à la hauteur de l’étonnant Federer alors que le Suisse a gagné 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7 -6 (8).

L’Australien avait tout en main dans le tie-break du cinquième set, mais il n’a pas réussi à en profiter car Federer a remporté six points d’affilée pour se remettre d’un déficit de 8-4 et progresser dans le dernier … 16. “Mais ça fait toujours mal, pour être honnête avec vous.

Probablement plutôt perdre (le tie-break du match) comme 10-5 ou quelque chose. Évidemment, cela aurait été formidable d’avoir servi un as et d’en avoir quelques (points de match) et de le mettre au lit », a déclaré Millman, selon l’AAP et Tennis Australia.

“Cela ne s’est pas produit. J’ai joué un peu de tennis pour y arriver, à ce stade. J’aurais pu partir facilement dans ce quatrième set. Roger jouait plutôt bien. Avait l’élan. Je pensais l’avoir assez bien retourné.

“(Mais) c’est ce que font les meilleurs joueurs je suppose. Nous avons eu, quoi, des échanges de 10, 15 balles … Je vais devoir revenir en arrière et le regarder. Mais, oui, je veux dire, si vous vous êtes engagé dans des échanges de 10, 20 balles, vous avez coché quelques cases.

«Ce n’est pas comme si (les points que j’ai perdus étaient) des doubles fautes ou des erreurs de première balle. Je l’ai poursuivi. À 8-All, j’ai eu une chance, il a joué une très bonne volée, je suis en pleine course. Une ligne manquée. Encore une fois, cela aurait été une très bonne passe.

«Ensuite, j’ai joué un excellent point à 8-9, et il choisit la bonne voie. Que faites-vous? “” Je sais que je m’en occuperai. Mais… je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de mal. Mes amis et ma famille et mon équipe de soutien, ils me soutiendront ».