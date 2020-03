Le dilemme du tennis après l’annulation du doute à Indian Wells et Miami

Feuilletant la marguerite. Voici combien de joueurs d’élite venus il y a quelques jours pour trouver Indian Wells 2020 avec l’illusion d’organiser un grand tournoi. Le fait que le tournoi ait été suspendu quelques heures seulement après son début a provoqué une situation qui a gravement endommagé les joueurs. Tout le monde n’a pas les marges économiques nécessaires pour que tous les voyages et l’hébergement soient économiquement viables et bien que L’organisation a permis la nourriture et l’hébergement gratuits jusqu’au 16 mars, le dilemme est évident: Pour rentrer chez eux au risque de devoir retourner aux États-Unis pour le différend du Miami Open, rester en Californie en attendant une décision concernant le tournoi de Floride ou demander une invitation pour un événement ATP Challenger Tour?

Étant donné qu’à compter du 16 mars, il ne restera plus personne dans les locaux d’Indian Wells, de nombreux joueurs de tennis attendent avec impatience une décision ferme de la Miami Open 2020. S’il est vrai que l’événement a déclaré son intention d’aller de l’avant, la progression du coronavirus au cours des dernières heures met en échec la célébration d’un tournoi sur lequel les autorités compétentes décideront en fonction de la situation sanitaire. On sait que Raphael Nadal a décidé de retourner en Espagne tout en Karolina PliskovaPar exemple, il est resté en Californie en attendant des nouvelles de la Floride. L’absence du public et des médias ces jours-ci dans les locaux de Puits indiens il favorise que les joueurs puissent s’entraîner sans distractions, mais beaucoup ne peuvent pas assumer l’incertitude de rester le jour 16 sans un plan évident.

Cette semaine-là, les événements de la ATP Challenger Tour et celle de Phoenix (Arizona) semble être une option idéale pour certains joueurs de profil moyen à élevé d’acquérir un rythme compétitif et de payer les dépenses d’une semaine. Le paradoxe est qu’il y aura beaucoup de gens qui ne voient pas le sens de contester un événement de cette ampleur si l’événement est finalement suspendu Open de Miami. Au cas où, le tournoi de Phoenix a déjà annoncé qu’il allait étendre sa table pour répondre aux demandes d’invitation qui arrivent. Certains pourraient provenir de Frances Tiafoe, Miomir Kecmanovc, Richard Gasquet ou Gilles Simon.

“Il est difficile de gérer tout cela. De nombreux joueurs s’inquiètent de savoir s’ils peuvent rentrer chez eux normalement et il existe déjà certaines phobies pour voyager dans certains endroits”, a-t-il déclaré pour ESPN. Kelly Wolf, agent de Tiafoe. Ces derniers jours, la nouvelle que l’organisation de la Miami Open 2020 envisage la possibilité d’ouvrir l’hospitalité, car il est communément connu d’offrir gratuitement l’hébergement, la nourriture et la disponibilité des pistes pour former les joueurs, quelques jours avant la date prévue pour le tournoi. Cela signifierait de l’air frais pour certains joueurs qui ne resteraient pas plusieurs jours dans les limbes, devant payer toutes les dépenses en attendant une décision. En fin de compte, le tennis est toujours plongé dans une spirale d’incertitude dont seul le temps peut sortir et où les plus défavorisés sont ceux de toujours.

