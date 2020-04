Le dilemme d’un syndicat ATP et WTA à travers la Coupe Rogers

Conversations sur une éventuelle union entre ATP y WTA ils s’intensifient de plus en plus. L’idée, proposée par l’ATP depuis janvier selon Vasek Pospisil, a pris de l’ampleur dans les dernières heures grâce aux tweets et au soutien de Roger Federer et Rafael Nadal. Ils ont été rejoints par les mots d’Andrea Gaudenzi, le PDG de l’ATP et un défenseur clair que l’union des deux circuits en une seule force d’entreprise contribuerait à l’expansion et à la croissance du tennis.

La perspective qui s’ouvre au monde du tennis est certainement intéressante. Que signifierait une union entre les deux circuits? Bien sûr, l’un des aspects que Federer a mentionnés était de prêter attention à une question simplement entreprise: Partager le même logo, la même image de marque, les mêmes sponsors … est l’une des principales étapes à suivre et clarifierait sûrement les téléspectateurs en les rapprochant des deux circuits. Cela oui, les gens recherchent des solutions de caractère, disons, plus pratiques. Et il est très difficile de concevoir une union sans le prix en argent soit égal lors d’événements mixtes.

Si ces événements mixtes proliféraient du fait de l’union entre les deux entités, de nombreux championnats seraient confrontés à une situation sans précédent. Comment faire correspondre les prix pour démontrer que l’égalité, la fusion entre l’ATP et la WTA, est réelle? L’argent distribué par le tournoi avec le plus haut pedigree doit-il baisser ou doit-il être égalé ci-dessous, injectant des billets pour l’événement qui offre le moins de montant? C’est un débat intéressant qui, pour de nombreux championnats, se présenterait sous la forme d’un dilemme. L’un d’eux est le Coupe Rogers.

Comme le constate à juste titre le Globe and Mail, cet événement met en évidence bon nombre des dysfonctionnements résultant de la présence de deux circuits distincts. L’événement ATP et l’événement WTA sont organisés par Tennis Canada, suivent la même formule en termes de localisation (lieu tournant entre Montréal et Toronto) et ont les mêmes commanditaires et la même esthétique. Cependant, il y a deux problèmes très importants qu’ils ne partagent pas: la catégorie et les points qu’ils contribuent aux joueurs de tennis qui le jouent et, surtout, l’argent qu’ils offrent.

L’événement ATP est un Masters 1000, attribuant 1000 points au gagnant et obligatoire; la version féminine est un Premier 5, un événement non obligatoire qui rapporte 900 points à son vainqueur. Jusqu’à présent, peut-être, il n’y a pas de problème; rendre l’édition féminine obligatoire, faire correspondre les catégories d’événements du circuit peut être une tâche relativement abordable. Cependant, quand on se rend compte que le tournoi ATP aurait livré 5,7 millions de dollars pour les 2,8 $ à partir de l’événement WTA, nous commençons à comprendre à quel point il peut être difficile pour certains événements de faire correspondre ces paramètres.

Depuis Tennis Canada ils en sont parfaitement conscients et affirment que c’est un sujet qui est débattu année après année. Mais la réalité est qu’il est difficile de trouver une réponse à cette différence. «Dans un monde parfait, nous répondrions à toutes nos exigences, mais la Coupe Rogers est notre générateur de revenus. Nous devons faire tout notre possible pour réduire l’écart de rémunération, mais aussi, en même temps, nous assurer d’avoir de l’argent pour nos programmes, comme les équipes de haute compétition et les bases de notre tennis. La vérité est que c’est une conversation difficile pour laquelle nous espérons avoir des solutions », admet Jennifer Bishop, présidente du conseil d’administration de Tennis Canada. La vérité est que dans des événements de nature inférieure, comme Granby ou Vancouver, l’association a réussi à égaler le prix en argent. Le “big shot”, cependant, est beaucoup plus difficile.

Le PDG, Michael Downey, Il s’excuse en suivant d’autres paramètres: “Il est vrai que le prix en argent est différent entre les deux événements, mais le prix en pourcentage du revenu brut est pratiquement le même.” Les contrats de télévision et sponsors entourant les grandes étoiles sont identifiées comme l’un des grands facteurs de cette différence. “Nous voulons aider le circuit WTA, sans aucun doute. Comment les contrats de télévision peuvent-ils se développer à l’échelle mondiale? Comment pouvons-nous améliorer un peu plus notre événement? Ce serait une victoire pour nous tous si nous vendions plus de billets, si nous avions plus de contrats TV et plus de sponsors, car cela forcerait le prix à augmenter selon la formule. ”

C’est une formule compliquée. Les autres tournois mixtes qui rencontrent le même dysfonctionnement que le tournoi canadien voient comment l’épreuve masculine dépasse largement l’épreuve féminine, dans le cas de la Cincinnati y Rome. Indian Wells, Miami et Madrid jouissent de l’égalité car ce sont des événements obligatoires pour les femmes, et seul le tournoi de Pékin voit comment les filles ont un prix plus élevé … puisque le tournoi ATP est un 500.

Les sponsors sont l’une des principales plaintes et l’une des solutions à ce dilemme. Rappelons le cas de Shiseido, qui a converti le dernier Finales WTA dans le tournoi le plus lucratif des deux circuits grâce à une énorme injection d’argent. Mais la conclusion tirée par Steve Simon, le PDG de la WTA sur ce sujet, part d’une prémisse beaucoup plus simple: culturel, société. “Si vous entrez dans une salle de réunion aujourd’hui, il est difficile de les regarder dans les yeux et de parler de votre produit de la même manière que s’il était masculin. C’est juste un fait. Nous devons changer ces perceptions. C’est notre travail, en tant que société. Les gens doivent être disposés à le voir également pour que les investissements derrière le circuit augmentent. ” Un tel objectif permettrait-il de réaliser une union entre l’ATP et la WTA? Seul le temps dira.

