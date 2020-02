Le directeur du football espère que Rafael Nadal peut inspirer les membres de son équipe

La légende du tennis Rafael Nadal a été une source d’inspiration pour beaucoup après être revenu de plusieurs blessures à différents moments de sa carrière. Maintenant, un grand manager de football utilise Nadal comme modèle pour l’un de ses propres joueurs.

Paul Warne de Roterhan United espère que l’héroïsme de Nadal pourra inspirer son capitaine Richard Wood. Warne espère que Wood et les autres personnes âgées de son équipe continueront de jouer un rôle important alors que son équipe poursuit une promotion.

Selon le Yorkshire Post, Warne dit: «Woody, (Joe) Mattock, Smudge (Michael Smith), Shaun MacDonald et même Pricey (Lewis Price), dans une certaine mesure, sont définitivement essentiels. Woody est définitivement un moteur.

J’ai sorti un article de Sports Illustrated pour Woody cette semaine sur Rafa Nadal. Il a dit qu’il y a environ quatre ans, un journaliste a dit à Nadal: “tu es parti et tes jambes sont parties” et tout ça. J’ai dit à Woody: “ne t’inquiète pas pour ton âge” et que je ne serais jamais âgée – j’ai joué jusqu’à 40 ans.

Les joueurs plus âgés apportent beaucoup. Comme tous mes joueurs ont des faiblesses, ils ont des points forts et Woody est le leader dans le vestiaire et il veut tout gagner. Il veut diriger la barre transversale. Shaun est comme un «assassin silencieux» et les gars ont beaucoup de respect pour lui et il les calme.

Les joueurs plus âgés auront certainement un effet. Il ne semble pas qu’il ne reste que trois matchs et tout le monde devient vraiment étourdi. Il reste un tiers de la saison – longtemps. Il s’agit de maintenir les normes dans la formation et les professionnels expérimentés y contribuent définitivement. “

Nadal, 33 ans, est actuellement classé n ° 2 au monde et a remporté 2 titres du Grand Chelem en 2019 – il a maintenant remporté 19 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière – juste un court record historique détenu par la légende suisse Roger Federer .