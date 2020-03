Le directeur du tournoi des Masters de Miami publie une déclaration sur l’annulation de l’événement

Le directeur du tournoi des Masters de Miami, James Blake, dit qu’il sait à quel point les joueurs et les fans se sentent déçus en ce moment à la suite de l’annulation du tournoi mais la santé vient en premier lieu. Jeudi, le Miami Masters est devenu le deuxième événement ATP majeur à être annulé après que le tournoi a publié une déclaration annonçant que l’événement ne se tiendra pas cette année en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Le maire de Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, a déclaré l’état d’urgence dans le comté de Miami-Dade et a décidé de suspendre les opérations de l’Open de Miami en raison des préoccupations persistantes concernant le COVID-19 (coronavirus)”, a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.

L’ancien numéro 4 mondial James Blake espère que les Masters de Miami ne connaîtront pas de problèmes similaires l’année prochaine alors qu’il a hâte d’organiser l’événement au Hard Rock Stadium de Miami l’année prochaine. “Nous étions impatients d’organiser un autre événement de classe mondiale, mais notre priorité reste la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le Miami Open, y compris la communauté du sud de la Floride”, a déclaré le Miami Open Tournament Blake dans un communiqué publié.

“En tant qu’ancien joueur et maintenant directeur du tournoi, j’ai compris à quel point il est décevant pour les joueurs, les fans, les partenaires et le personnel du tournoi qui ont travaillé sans relâche pour préparer le site. Nous remercions tout le monde pour leur compréhension et leur soutien et nous nous réjouissons à l’idée de revenir sur Hard Rock Stadium 24 mars – 06 avril 2021.