Le docteur Cotorro rentre chez lui après 17 jours d’hospitalisation pour coronavirus

L’éminent médecin de Rafael Nadal et de la RFET, Angel Ruiz Cotorro, est sorti après avoir été hospitalisé pendant 17 jours où il a été admis pour une pneumonie bilatérale, après avoir ressenti des symptômes de coronavirus à la mi-mars. “J’ai commencé avec ça le 12 ou 13 mars, j’étais chez moi jusqu’au 22 et le 18 j’ai testé négatif. Je me suis aggravé et quand je suis entré, j’ai été positif. Maintenant je suis chez moi depuis hier (mercredi), suite à avec le traitement et étant 14 jours plus isolés “, a déclaré un homme qui a été un protagoniste sur le circuit pendant des années et qui a traité des joueurs comme Juan Martín Del Potro. “Je vais mieux et peu à peu je vais récupérer”, a-t-il déclaré en mots pour l’Agence EFE.

.