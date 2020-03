le drop shot et l’essence du tennis

Roger Federer est par excellence le maître du tennis, grâce à sa classe innée et son élégance sur le court. Parmi ses nombreuses vertus sportives, il en est une en particulier qui sert de point de rencontre entre le tennis moderne et le tennis classique, où l’instinct, le toucher et la sensibilité étaient encore des compétences fondamentales, aujourd’hui plus surclassées par la force et l’endurance athlétique.

Nous parlons de drop shot, un tir que peu de joueurs de tennis utilisent fréquemment, pour deux raisons: le ralentissement continu et excessif des surfaces et des compétences qui se concentrent aujourd’hui sur d’autres facteurs, tels que l’athlétisme, la puissance, l’endurance, la force mentale et la forme physique.

Le drop shot est un tir où la sensibilité, le toucher et l’intillence du joueur de tennis jouent un rôle fondamental. Peu sont vus pendant les matchs et la plupart ont mal joué (Novak Djokovic essaie depuis des années, mais le dropshot est peut-être aujourd’hui son pire résultat technique).

Roger Federer est un maître du drop shot: il a démontré ses compétences au fil des années, sur toutes les surfaces: terre battue, terre battue, gazon. Certains des clichés les plus spectaculaires des Suisses ne sont que des tirs au but. Comment pouvons-nous oublier la beauté du tir tombé sculpté lors de la finale de Wimbledon 2012 contre Andy Murray? Un cliché d’une beauté inaccessible, peut-être le plus précieux de sa carrière extraordinaire.

Pour effectuer un excellent drop shot, vous avez besoin de coordination, d’équilibre, de vitesse, de dextérité, de sensibilité au toucher et d’une vision innée du jeu. Le drop shot condimente l’essence du tennis, de l’aube à aujourd’hui, et Roger Federer est le dernier est le plus important de ses gardiens: il devra donner aux jeunes ses connaissances, car ceux qui peuvent bien maîtriser ce coup sont trop peu nombreux.