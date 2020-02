“Le FC Bâle était mon club quand j’étais enfant, et c’est encore aujourd’hui” – Roger Federer

Le football, un sport qui compte près de 4 milliards d’adeptes, est le sport le plus suivi de toutes les générations. Sans surprise, l’as de tennis Roger Federer est aussi un grand fan de football depuis son plus jeune âge.

Lorsqu’il s’agit de suivre le sport, Federer ne manque jamais les matchs de la Coupe du monde de l’équipe suisse et il suit également de près les matches du FC Bâle. Le FC Bâle est de manière convaincante son équipe préférée. C’est son club préféré depuis son enfance.

«Le FCB était mon club quand j’étais enfant, et c’est encore aujourd’hui. Il y a environ 25 ans, j’étais un invité inhabituel et un fan passionné du vieux stade du FCB. Il y avait des terrains en pierres autour du stade, et j’étais généralement assis sur le côté gauche où il y avait moins de monde », a écrit Federer dans une lettre lorsque le club de football a achevé ses 125 ans en 2018.

Il a également mentionné ses idoles du FC Bâle qui ont été une source d’inspiration pour lui.

«Celui qui grandit à Bâle est fan du FCB! J’habitais à Munchenstein, ce n’était pas si loin de notre terrain de football. Quand je voyageais tout le temps sur le circuit de tennis, je ne pouvais pas y être autant », a-t-il poursuivi.

«Mais mes modèles de FCB m’ont inspiré sur mon chemin. Mon premier héros a été Karli Odermatt, puis je me suis intéressé à Christian Gimenez et Massimo Ceccaroni », a ajouté le maestro suisse.

Parfois, Federer est appelé à devenir président du FCB un jour, mais comme le stipulent les règles, une personne doit être un footballeur professionnel pour gagner ce poste. En fait, cette pensée n’a jamais vraiment rebondi sur l’esprit de Federer et il dit: «Je veux faire savoir aux gens qui portent mon maillot de football préféré que je suis toujours derrière eux.»

– Roger Federer a choisi le tennis plutôt que le football



Une fois Federer a révélé sa notion de choisir le tennis plutôt que le football. Il a joué comme attaquant pour le FC Concordia Basel. En dépit d’être un footballeur à succès, un jeune âge, il a opté pour le tennis. Au-delà de l’ombre du doute, il a pris la décision de sa vie le plus sagement possible. Federer estime que le football ne suit pas le rythme du tennis.

«Tennis, j’aime bien que je sois le seul à blâmer si j’ai perdu. Le football, j’ai toujours été le mauvais perdant, parfois je ne pouvais pas croire que nous avions perdu, et ce n’est pas juste. J’ai besoin de me blâmer si j’ai perdu. Ensuite, bien sûr, j’ai choisi le tennis, le plus que j’ai perdu, le plus j’ai pleuré », a-t-il dit un jour.

