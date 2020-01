Le fils de Lleyton Hewitt subit déjà les coups d’un professionnel … avec seulement 11 ans

De tel bâton telle écharde. La phrase était obligatoire mais le fils de Lleyton Hewitt Il a toutes les traces de suivre les traces de son père. Croix de Hewitt Il a montré une grande partie du niveau qu’il chérit déjà et a été vu pour maintenir un rallye plus que sérieux et compétitif avec l’italien Jannik Sinner dans les installations de Melbourne Park. Seulement 11 ans contemplent le fils de Lleyton et montrent déjà la précocité et le talent de son père.

-: Cruzhewitt Instagram pic.twitter.com/Yl4BMJp6Gb

– Mises à jour Jannik Sinner (@Jannik_Sinner) 19 janvier 2020

.