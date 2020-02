Le finaliste 2018 Sam Querrey se retire de l’Open de New York

La star du tennis américain Sam Querrey, 32 ans, s’est retirée de l’Open de New York la semaine prochaine. L’Américain a participé aux deux premières éditions de New York et prévoyait de faire sa troisième apparition consécutive à l’événement en février.

Querrey, classé n ° 40, a connu du succès dans chacune de ses deux campagnes à New York mais il n’a pas encore remporté de titre lors de l’événement. Querrey n’a pas réussi à remporter le premier titre de l’Open de New York en 2018 alors qu’il a terminé deuxième de la finale face à Kevin Anderson.

À l’époque, le favori à domicile de 32 ans a remporté le premier set avant qu’Anderson ne revienne en force pour gagner 4-6 6-3 7-6 (1). L’année dernière, l’Américain a également connu une descente en profondeur à New York alors qu’il était en demi-finale avant de s’incliner face au Canadien Brayden Schnur.

Querrey a joué pour la dernière fois à l’Open d’Australie, où il a été battu au troisième tour par son compatriote Tennys Sandgren. Pendant ce temps, une place dans le tableau principal de New York s’est ouverte pour l’Allemand Dominik Koepfer suite au retrait de Querrey. Koepfer, classé n ° 92 mondial, n’a pas disputé de précédents matchs à l’Open de New York.