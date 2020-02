Le finaliste 2019, Brayden Schnur, reçoit un joker dans l’Open de New York

La joueuse de tennis canadienne Brayden Schnur, 24 ans, retournera à l’Open de New York cette année et fera des apparitions consécutives à l’événement après avoir reçu un caractère générique pour l’événement. Schnur, classé n ° 118 au monde, a effectué une course sensationnelle à l’Open de New York l’année dernière alors qu’il effectuait sa première finale ATP lors du tournoi en tant que qualificatif.

À l’époque, le joueur de 24 ans était loin d’avoir terminé sa course de rêve à New York avec un titre de favori à domicile Reilly Opelka qui a devancé le Canadien 6-1 6-7 (7) 7-6 (7) dans une finale serrée. Depuis la finale de New York, l’ancien numéro un mondial

92 Schnur a eu du mal à continuer à performer à un niveau élevé car il n’a pas réussi à devenir un participant régulier des événements de niveau ATP. Cependant, le Canadien de 24 ans entrera certainement à New York inspiré et extrêmement motivé pour effectuer une autre course profonde à l’événement et potentiellement lever son premier titre ATP.

Pendant ce temps, le joueur universitaire Brian Shi a également reçu un joker à New York et il fera ses débuts au niveau ATP la semaine prochaine.