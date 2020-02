Le finaliste de l’Open d’Australie Garbine Muguruza rejoint le champ de bataille de Dubaï

Après son deuxième titre majeur à Wimbledon 2017, Garbine Muguruza s’est tenue sur le trône de la WTA, tout comme un an plus tôt lorsqu’elle a conquis Roland Garros, ayant l’air bien de chasser les quatre couronnes majeures et d’écrire son nom dans les livres d’histoire.

Au lieu de cela, l’Espagnol a complètement perdu le terrain, perdant tôt dans huit des neuf tournois les plus importants (la demi-finale à Paris en 2018) et n’atteignant que trois finales WTA en 2018 et 2019 pour disparaître des positions supérieures .

Tout a changé à l’Open d’Australie où Garbine s’est qualifié pour la finale après un tennis solide comme le roc, perdant contre Sofia Kenin en trois sets mais se remettant sur la bonne voie, retrouvant confiance et poursuivant des résultats plus notables le reste de la saison.

Garbine aura la première occasion pour cela lors de la 20e édition des championnats de tennis en franchise de Dubaï la semaine prochaine, prenant une wild card pour rejoindre un champ incroyablement fort qui comprend la majorité des joueurs du top 20.

Ashleigh Barty, Bianca Andreescu et Madison Keys ont été forcées de se retirer, mais Karolina Pliskova, Simona Halep, Elina Svitolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Aryna Sabalenka et d’autres devraient toutes être là, se battre pour la couronne WTA Premier.

Muguruza était le demi-finaliste à Dubaï en 2015, perdant au premier tour dans les deux prochaines années avant une autre demi-finale en 2018, à la recherche de la première finale la semaine prochaine et de la huitième couronne WTA. “Je pense que c’est un excellent début d’année”, a déclaré Muguruza.

“Je ne pense pas du tout aux années précédentes – les bonnes ou les mauvaises. Je me sens comme” Pourquoi? ” J’en ai tiré le meilleur, bon ou mauvais, je viens de commencer une nouvelle année avec une nouvelle équipe, je n’ai pas disparu, j’étais là tout le temps, je n’atteignais pas les dernières étapes.

Je vais juste assister à un tournoi, voir jusqu’où je peux aller. “Colm McLoughlin, vice-président exécutif et chef de la direction de Dubai Duty Free a déclaré:” Garbine Muguruza s’est magnifiquement produite à Melbourne et est venue très près d’ajouter à sa collection de Grand Titres de slam; nous lui souhaitons la bienvenue à Dubaï avec grand plaisir.

Ce sera sa sixième fois consécutive ici, atteignant la demi-finale à deux reprises. Nous attendons avec grand intérêt de voir comment elle s’en sortira la semaine prochaine. “” Garbine a été classée au premier rang mondial et joue clairement à nouveau au sommet de son art “, a déclaré la directrice du tournoi, Salah Tahlak. .

“Dans la 20e année de l’événement WTA à Dubaï, nous pouvons tous nous attendre à voir si elle peut devenir notre 14e championne féminine dans ce qui sera certainement une semaine fascinante.”