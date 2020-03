Le frère et ancien champion de l’Open de France de John McEnroe positifs pour le coronavirus

Avec les États-Unis en tête du décompte des cas de COVID-19, l’ancien joueur de tennis américain et frère de John McEnroe, Patrick McEnroe, a été testé positif. Il est originaire de New York et y a vécu toute sa vie. Actuellement, la Big Apple City est devenue le nouvel épicentre du coronavirus. Et plus de 38 000 cas ont été enregistrés mardi.

Quelques jours, Patrick McEnroe, 53 ans, avait des symptômes mineurs de coronavirus et mardi, il a été testé positif. “Ce sont les mauvaises nouvelles”, a déclaré Patrick McEnroe. «La bonne nouvelle, c’est que je me sens bien. Mes symptômes sont passés. Je me sens vraiment à 100%. »

Les New Yorkais sont confrontés à la période la plus difficile de la planète. En outre, le Centre national de tennis USTA Billie Jean King à New York sera utilisé comme un centre médical de 350 lits. Depuis la ville manque de lits à l’hôpital.

Message du frère de John McEnroe

Patrick a atteint les demi-finales du Grand Chelem à l’Open d’Australie 1991 et a remporté le titre de l’Open de France en double en 1989. Il a été classé au 28e rang mondial en simple. Et dans le domaine du double, son classement s’est hissé au troisième rang mondial. En outre, il est connu comme le plus jeune frère du septuple champion du Grand Chelem John McEnroe.

La pandémie de coronavirus a perturbé la planète entière. La vie quotidienne de la majorité des gens a également été affectée. En parlant de tennis, tout le calendrier 2020 est foiré avec des tournois annulés jusqu’au 7 juin 2020.

Mais selon certaines informations, le tournoi sur gazon n’aura pas lieu et entraînera par conséquent l’annulation de Wimbledon 2020. «Les tournois sur gazon ont déjà décidé de ne pas jouer. Ils attendent l’annonce de Wimbledon mercredi. Ce ne sont pas des rumeurs: ils annonceront l’annulation », a déclaré un officiel du tennis.

De plus, les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021. Ils devraient avoir lieu du 23 juillet au 8 août 2021.