“Le gentleman d’Almeria” a dit au revoir après un demi-siècle de tennis

Photographie: Goyo Ybort

Un an seulement après avoir finalement quitté l’activité, l’Almeria Luis León Lozano s’est dirigé vers le ciel des athlètes.

En février 2019, Luis a communiqué sa mission dans l’organisation d’événements puisqu’il était sur le point d’avoir 80 ans et était un peu fatigué de continuer à tourner les tournois, après 50 ans liés au tennis, essentiellement à Almeria.

León a commencé à jouer dans la rue et sur des pistes en terre battue et à partir de 2006, il a été pleinement impliqué dans la promotion et l’organisation du célèbre Circuit provincial de tennis d’Almería, un concours à travers lequel il a vu des joueurs de tennis et des joueurs comme Eva Guerrero, Silvia Vargas, Javier Barranco, Carmen López, Elena Cerezo, Benjamín Winter, Sergio Capel, Francisco Martínez Escot ou María Dolores López, entre autres.

“Le gentleman du tennis” a décidé de cesser l’activité “car le temps ne passe pas en vain et il y a un manque de force pour suivre la compétition”, avait-il déclaré il y a un an.

Luis León a dit au revoir au sport actif, à 79 ans, remerciant “ceux qui travaillent pour le sport, des clubs, de la délégation d’Almeria et de la Fédération andalouse de tennis, au conseil municipal des sports de la ville d’Almeria. et la Diputación de Almería, une institution sensible et solidaire de la grande activité de notre sport et de nos athlètes ».

Et il a reconnu que: “Je prends ma retraite en me sentant assez bien payé pour le simple fait d’avoir pu assister en direct à l’évolution et au développement du tennis d’Almeria et, dans une certaine mesure, andalou”.

LLL, qui était également un footballeur chevronné, était un amoureux du sport de base mais était également dans des organisations telles que les Jeux méditerranéens de 2005 et dans des événements de tennis avant ceux-ci, lors de la Fed Cup au Club de tennis d’Almeria en 2002 et dans le Quatre contrats à terme internationaux ITF d’Almanzora 2016.

Il a été champion d’Andalousie pour les équipes d’athlétisme des enfants. Il a joué le championnat espagnol senior en équipe avec le club de tennis d’Almeria. Il a joué des tournois vétérans en Andalousie jusqu’à l’âge de 60 ans, en alternance avec le football jusqu’à 55 ans; ce qui lui a valu le bouclier d’argent de la Fédération andalouse de football en tant que plus ancien joueur actif.

Ces dernières années, il a joui de la reconnaissance publique de la Diputación de Almería, avec l’un des Clean Game Awards – pour sa longue et remarquable carrière – et avec les insignes de la Fédération andalouse de tennis.

Également lorsque la délégation d’Almeria et de la Fédération andalouse de tennis, en collaboration avec le Conseil provincial, a décidé de nommer le trophée Luis León aux maîtres de la neuvième édition du Circuit provincial de tennis d’Almeria, qui s’est tenue au début du mois de juillet 2019, et où Léon a eu sa dernière grande compétition Reconnaissance publique, avec sa femme et fidèle compagne Isabel, au Indalo Tennis Club de Pechina.

Luis León a toujours eu deux grands vœux: «J’aimerais pouvoir offrir aux enfants un accès aux écoles de tennis, que les écoles étaient plus fréquentées et les clubs avaient plus de membres; et créer une fondation pour aider le sport en général. Que tout enfant ait facilement accès à n’importe quel sport, tennis, volley-ball, athlétisme, etc. ».

Au revoir au grand gentleman du tennis d’Almeria. Repose en paix.