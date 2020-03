Le golfeur Jason Day est invité à s’inspirer de Roger Federer

Le golfeur Jason Day a été invité à s’inspirer de la légende du tennis Roger Federer alors que le golfeur continue de faire face à sa blessure au dos. Day est aux prises avec une blessure au dos depuis longtemps et ses chances de participer au championnat des joueurs de cette semaine semblent minces.

Le commentateur de la US PGA Tour Brandel Chamblee a commenté: “Je ne sais pas si la calamité est irréversible, mais cela pourrait l’être. lui accordant une attention particulière à la récupération.

Si vous avez un swing de golf court et rapide, vous allez avoir une carrière courte et rapide. Surtout si vous avez connu une transition violente comme (Day). Il a réalisé une superbe course dans la vingtaine et une belle course dans la trentaine.

Je me souviens d’un moment où il a dit qu’il essayait de raccourcir son swing de golf et j’ai pensé que c’était exactement le contraire que vous deviez faire. Je pense que Jason Day pourrait apprendre de Rory et (Roger) Federer et Brady. “

Federer a eu du mal à se blesser au dos pendant un certain temps, mais il s’est efforcé de suivre le processus de récupération correct et continue de jouer au tennis de haut niveau à l’âge de 38 ans. La légende suisse n’a subi que récemment une autre opération – cette fois pour son genou – et il a dit qu’il serait absent jusqu’au début de la saison sur gazon en juin.

L’opération semble bien synchronisée avec le recul, le tournoi d’Indian Wells étant annulé et plusieurs autres tournois de tennis dans les semaines à venir devraient également être annulés en raison de la pandémie de coronavirus.