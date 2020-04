Le grand geste de Yastremska pendant la quarantaine

Beaucoup de joueurs de tennis profitent de la quarantaine pour libérer leur imagination. D’autres profitent de leur position sociale et de leur statut pour aider, dans la mesure du possible, ceux qui en ont le plus besoin. C’est le cas de Dayana Yastremska, qui a concentré le travail de son Fondation pour aider les résidents de la région de Odessa pendant cette quarantaine. Avec le membre du Parlement ukrainien Aleksandr Gorenyuk, ils ont décidé que la fondation du joueur de tennis servirait à organiser la livraison de nourriture aux indigènes les plus vulnérables d’Odessa qui sont confinés chez eux. Un grand geste qui aidera sûrement ces personnes à ne pas quitter la maison.

