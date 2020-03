Le grand neveu Matthew de Pancho Segura remporte un tournoi important

Matthew Segura, le grand neveu de la légende du tennis Pancho Segura, a remporté les championnats «Wild Card» de Sea Oaks Mardy Fish avec une victoire retentissante de 6-0 et 6-0 sur Emmett Ward de Delray Beach, en Floride, selon le site Web de Tennis Grandstand. .

Cette victoire donne à Segura, 19 ans, une chance de participer au championnat de tennis USTA Pro Circuit de 15 000 $ de la Fondation Mardy Fish pour les enfants, qui se tiendra du 26 avril au 3 mai au Boulevard Tennis Club.

C’est la troisième année consécutive que Segura remporte cet événement. Il a perdu au premier tour de ses deux précédentes apparitions au tournoi Mardy Fish. Segura a déclaré que c’était l’un des meilleurs matchs qu’il ait disputés dans sa carrière: “Il n’y a pratiquement aucune occasion où je gagne 6-0, 6-0.

J’ai juste très bien joué. J’étais dans la zone”. En demi-finale, Segura est revenu d’un set down et a sauvé une balle de match pour battre Quinn Snyder, 18 ans, du New Jersey, 4-6, 7-5, (14-12) tandis que Ward a battu l’ancien américain.

Le double ouvert et le double mixte Brian Battistone de Las Vegas 6-4, 4-6 (10-2). Segura a commenté l’événement: “C’est incroyable de jouer devant toutes ces personnes incroyables. J’aime ça ici. La foule ici est incroyable et ça ressemble aussi à un mini-événement ATP”.

Segura a été encadré par son grand-oncle Pancho pendant 10 ans avant sa mort en 2017 et a également travaillé avec l’ancien numéro un mondial Jimmy Connors, qui a lui-même travaillé avec Pancho Segura dans le passé.