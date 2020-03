Le Japonais Kei Nishikori réagit au report des JO de Tokyo

Le Japonais Kei Nishikori, 30 ans, dit qu’il s’est bien entraîné ces derniers temps et qu’il vise à revenir plus fort. Le Japonais n’a pas joué depuis qu’il a subi une opération du coude en octobre dernier. L’ancien numéro 4 mondial Nishikori espérait qu’il serait prêt pour le début de cette saison, mais ce n’était malheureusement pas le cas.

Le joueur de 30 ans a encore repoussé sa date de retour lorsqu’il s’est retiré de plusieurs événements en février et a également raté l’action de la Coupe Davis ce mois-ci. “Bonjour, je suis en Floride. Nous manquons un peu de fournitures dans les supermarchés ici, mais j’ai eu de bonnes pratiques ces derniers temps”, a déclaré Nishikori sur keisapp.com, comme l’a révélé Seiadoumogera / Twitter.

“Je ne sais pas encore quand ce sera le cas, mais je m’efforce de revenir plus fort.” Mardi, les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus. Nishikori, maintenant classée au 31e rang mondial, a été “soulagée” d’apprendre que les Jeux olympiques n’ont pas été annulés.

“Je suis soulagé d’apprendre que les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés, car les Jeux n’ont pas été annulés et je pense que c’est une bonne décision pour tous les joueurs”, a déclaré Nishikori. “Je suis sûr que certains joueurs se sentent déçus de cela, en particulier ceux qui ont travaillé dur pour les Jeux olympiques, mais certains joueurs ne peuvent même pas s’entraîner maintenant (le report est donc une décision meilleure et juste pour tout le monde).

“Je suis vraiment heureux d’avoir les Jeux olympiques à Tokyo en 2021.

J’attends cela avec impatience et je vais essayer d’être prêt pour que cela profite de l’occasion.

Prenons des précautions et faisons de notre mieux pour améliorer au plus vite la situation difficile! ”