Le jeu ATP amusant où vous pouvez choisir votre Dream Team

Face aux dernières nouvelles assez négatives sur les annulations de tournois et les changements d’horaire, les fans de ce sport commencent à chercher des moyens de rendre cette sécheresse au tennis aussi agréable que possible. La ATPau moins, c’est clair. En particulier son service de communication réseau, qui via le compte Tennis TV a décidé de créer un jeu dans lequel impliquer l’ensemble de la communauté en ligne. Cela consiste à mettre en place une sorte de Tennis All Star, en choisissant 5 figurines pour votre équipe, alors que celles-ci sont regroupées en différentes catégories. Quelle serait votre meilleure équipe? Voici les différentes options dont vous disposez pour constituer votre Dream Team:

Choisir un joueur par catégorie, qui fait votre équipe? pic.twitter.com/gY5ZeHSDY8

– Tennis TV (@TennisTV) 30 mars 2020

Catégorie BIG-3: peu à commenter à cette occasion. Très probablement, le choix d’un joueur de tennis à ce niveau est largement dû à la composante subjective. Nous avons presque tous un favori parmi les trois hommes qui ont marqué l’histoire du palmarès, la régularité, la longévité et la domination tout au long du circuit. Les trois joueurs de tennis qui ont marqué plusieurs générations, à la disposition de tous pour diriger notre équipe. Federer, Nadal ou Djokovic. Avec qui restez-vous?

Catégorie Young Guns: A ce niveau, ce sont les joueurs de tennis qui veulent remettre en question et défier le règne des Big-3. Certains appartenaient au #NextGen, tandis que d’autres atteignent un âge de maturité et d’épanouissement au tennis. Avec Dominic Thiem Comme le plus grand avantage de cette génération (3 finales du Grand Chelem et la seule capable d’atteindre le numéro 3 mondial), les deux derniers vainqueurs des finales ATP présentent également leur candidature: Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas. Enfin, le joueur qui a impressionné le monde lors de la tournée américaine 2019, montrant un niveau de régularité sur trois semaines sans précédent dans la jeune légion du circuit et restant à un set de gagner son premier Grand Chelem: Daniil Medvedev.

Catégorie Légendes: Il est extrêmement difficile de choisir une référence dans cette catégorie. Objectivement, chacun d’entre eux a des raisons plus que solides de se proclamer les meilleurs de sa catégorie. Nous trouvons Björn Borg, l’un des joueurs de tennis les plus charismatiques de l’histoire, vainqueur de 10 tournois du Grand Chelem à 26 ans, plusieurs finales ATP et composante de la première grande rivalité de ce sport avec John McEnroe. La longévité qui manque peut-être au Suédois Pete Sampras, qui a dominé le circuit à son gré au cours des années 1990, établissant un nouveau record pour les titres du Grand Chelem et terminant n ° 1 pendant six saisons consécutives. L’argile était son principal must, tandis que Wimbledon était le sujet en suspens de Ivan Lendl, l’homme qui a rendu le conditionnement physique et le fitness indispensables et qui a terminé sa carrière avec 8 tournois du Grand Chelem et 5 Master Cups. Finalement, Andre Agassi, le premier joueur de tennis à remporter le Grand Chelem tant convoité à l’ère ouverte, ajoutant à sa liste variée de vainqueurs l’or olympique et la finale de l’ATP.

Catégorie Trick Shooters: on retrouve ici les joueurs qui, parfois, laissent de côté l’aspect compétitif pour le spectacle. Son style de jeu et son arsenal de coups le permettent, en plus des poupées d’un autre niveau. Nick Kyrgios, Gaël Monfils, Benoit Paire y Dustin Brown Ils constituent une catégorie dans laquelle, comme son nom l’indique, ce qui est recherché, c’est ce répertoire de points qui permet de soulever le public de ses sièges, en plus de donner la note excentrique et amusante à votre Dream Team.

Catégorie de champion du Grand Chelem: les principales victimes de la tyrannie des Big-3, mais en même temps celles qui ont pu leur tenir tête et conquérir plusieurs Grand Chelem en même temps. Non sans sueur et effort: dire à un Andy Murray qui a tenté de démontrer tout au long de sa carrière qu’il appartient également au groupe des meilleurs. Ses 3 tournois du Grand Chelem l’ont mis à égalité avec Stan Wawrinka, moins régulier et régulier mais possédant un pic à la hauteur de très peu, capable de démonter le jeu de Djokovic en plusieurs finales du Grand Chelem. De plus, nous ne pouvons pas oublier un Juan Martin del Potro que, lorsque les blessures l’ont permis, il s’est avéré être un compétiteur plus qu’optimal pour tout membre du trio d’as du sport. Finalement, Marin Cilic et le souvenir de son niveau dans cet US Open 2014 qui l’a mis avec des mérites dans cette catégorie.

Dans l’écriture de PuntodebreakBien sûr, nous nous sommes également mouillés. Ou du moins certains se sont mouillés. Ce sont nos sélections: il vous manque seulement. Quelle Dream Team gardez-vous?

Carlos Navarro: Djokovic, Thiem, Sampras, Kyrgios, del Potro.

José Morón: Federer, Thiem, Borg, Kyrgios, Wawrinka.

Diego Jiménez: Djokovic, Thiem, Borg, Kyrgios, Murray.

Carlos Coll: Federer, Thiem, Sampras, Monfils, Wawrinka.

Rubén Pérez: Djokovic, Thiem, Sampras, Brown, del Potro.

.