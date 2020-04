“Le jeu de Novak Djokovic le rend impossible à briser”

Avec ses 211 cm, Reilly Opelka est le plus grand joueur de tennis de l’histoire, sur un pied d’égalité avec le croate Ivo Karlović. Opelka dispose d’un service très puissant, qui atteint 235 km / h. Comme beaucoup de joueurs de sa taille, il a le coup droit comme force et la mobilité comme point faible.

Le numéro un mondial Novak Djokovic a progressivement amélioré son jeu de service ces dernières années. En 2017, le Serbe a pris la décision audacieuse de revenir à son ancien service et de jeter sa nouvelle requête de service après une opération mineure au coude droit.

Par conséquent, il a une nouvelle fois réorganisé son mouvement de service afin de mettre moins de pression sur son coude. Opelka pense que c’est son jeu «de base» qui soutient son service. «Je pense que c’est plus vrai à cause de tout le reste de son jeu.

Il sert très bien. Mais il est en rupture de service plus de 30% du temps, ce qui est ridicule », a déclaré Opelka dans une interview accordée à ATPTour.com. “Évidemment, lorsque vous lui donnez la première frappe du ballon, ce sera encore plus élevé.

Il sert bien et on n’en parle pas. Mais c’est vraiment le reste de son jeu qui le rend impossible à briser », a-t-il ajouté. Opelka monte sur le court de tennis en portant des vêtements New Balance. Cependant, il préfère de loin porter son propre style en dehors du terrain.

Opelka a toujours eu un style admirable. “Mille pour cent, je ne veux pas me fondre”, a déclaré Opelka à Tennis.com. “Je ne suis pas grand sur les noms de marque, je ne suis pas dans Supreme ou les shorts et chemises à imprimé Gucci”.

“Si je vois quelque chose de l’une de ces marques que j’aime, c’est là que les gars de Mulch iront et le feront sur mesure pour moi. De cette façon, j’ai une contribution à mes vêtements. Je n’essaie pas de payer 1 000 $ pour un autocollant que tout le monde a », a-t-il conclu.