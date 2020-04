«Le jeu de Roger Federer est un style complètement différent»

Roger Federer et Stan Wawrinka sont des amis proches du court de tennis et ont beaucoup contribué au succès de la Suisse ces dernières années. Federer et son compatriote suisse Stan Wawrinka se sont affrontés 26 fois, Federer menant 23-3.

Federer mène 7–1 dans les tournois du Grand Chelem, 17–0 sur les terrains durs, 1–0 sur les terrains en herbe et 5–3 sur les terrains en terre battue. La paire est 1–1 en finale. Leur première rencontre lors d’une finale a eu lieu au Monte-Carlo Rolex Masters 2014 où Wawrinka a battu Federer en trois sets pour remporter son premier titre en Masters 1000 avant que Federer ne vengera sa défaite au BNP Paribas Open 2017 en le battant en finale.

Alors que la rivalité est unilatérale en faveur de Federer, les deux ont disputé des matchs serrés. Wawrinka a battu Federer en deux sets lors des quarts de finale de l’Open de France 2015 en route pour remporter son premier titre de l’Open de France, bien que Federer ait ensuite remporté une victoire en deux sets en demi-finale de l’US Open 2015.

D’autres matchs serrés comprennent le Shanghai Masters 2012 et le Indian Wells Masters 2013, tous deux remportés par Federer en trois sets, le quart de finale de Wimbledon 2014, que Federer a remporté en quatre sets, la demi-finale de l’ATP World Tour Final 2014, que Federer a remporté en trois sets. après avoir sauvé quatre balles de match et la demi-finale de l’Open d’Australie 2017, que Federer a remporté en cinq sets.

Lors d’une récente discussion, Chris Evert lui a demandé qui, selon lui, était le meilleur joueur de tennis de tous les temps. «Roger Federer est le meilleur joueur à ce jour. Il a tout gagné, battant tout le monde. Il est meilleur que les autres joueurs et meilleur que moi.

Son jeu est d’un style complètement différent. Il vous met sous pression tout le temps, il est tellement agressif, change beaucoup le rythme “- a déclaré Wawrinka. ‘Stanimal’ n’a pas oublié Rafael Nadal et Novak Djokovic:” J’ai du mal à bien renvoyer le ballon contre Rafa à cause de la tourner, il frappe et le gaucher sert.

Novak est celui que j’aime jouer le plus, même si je l’ai perdu plusieurs fois. Même si je les ai battus tous les deux, ils sont encore meilleurs que moi ».