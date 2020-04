Le jeune américain Phenom Coco Gauff répond au défi Roger Federer

Le phénomène des adolescents américains Coco Gauff a répondu au défi de volée de Roger Federer qui est devenu viral à travers le monde. Gauff, 16 ans, a posté deux vidéos d’elle faisant le défi – la première sans casque – et la seconde avec le casque de football de son frère car elle n’avait pas de chapeau.

Voici un aperçu des vidéos –

il m’a fallu beaucoup trop d’essais pour obtenir ce droit @rogerfederer pic.twitter.com/wjRIFaGgO5 – Coco Gauff (@CocoGauff) 8 avril 2020

J’ai dû le refaire parce que j’ai été flambé de ne pas porter le chapeau. J’espère que le casque de football de mon frère fonctionnera.

@rogerfederer #tennisathome pic.twitter.com/HlC9ga7sTC – Coco Gauff (@CocoGauff) 8 avril 2020

Gauff est l’une des étoiles montantes du tennis et a atteint la 52e place du classement mondial après des performances incroyables aux championnats de Wimbledon, à l’US Open et à l’Open d’Australie.

Elle a atteint le quatrième tour à Wimbledon et Melbourne, et le troisième tour à New York. Elle a également remporté son premier titre de tournée à la fin de la dernière saison à Linz. Gauff est également représenté par Team 8, l’agence fondée par Tony Godsick et Roger Federer.