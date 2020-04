Le jeune pistolet Andy Roddick abat Pete Sampras avec style

Au tournant du millénaire, Andre Agassi et Pete Sampras étaient toujours la principale force du tennis masculin américain, bien qu’ils aient certainement eu besoin de sang frais pour conserver la domination qu’ils avaient dans les années 90. Comme nous le savons tous, cela ne s’est jamais produit, mais il y avait un nom qui pouvait rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde au cours de la décennie suivante, le monde non.

1 et 2003 champion US Open Andy Roddick. En 1999, Roddick, 17 ans, a remporté Eddie Herr et Orange Bowl et était prêt pour un succès plus junior au cours de sa dernière année à ce niveau, conquérant l’Open d’Australie et l’US Open en 2000 pour terminer sa carrière junior avec un autre titre. au Crandon Park en décembre.

Plus tôt cette saison, Andy a fait ses débuts en Masters 1000 à Miami, perdant au deuxième tour face à Andre Agassi et faisant presque partie du top 100 un an plus tard après avoir remporté trois titres Challenger, en direction de Crandon Park avec de gros objectifs en 2001.

Équipé d’un service en plein essor et de coups de pied ferme, Andy a remporté des victoires faciles contre Harel Levy et un ancien n ° mondial. 1 Marcelo Rios organisera la rencontre alléchante du troisième tour avec le champion en titre Pete Sampras.

La légende est venue à Miami après avoir perdu la finale d’Indian Wells face à Andre Agassi, cherchant son premier titre depuis Wimbledon l’année dernière. Cela ne devait pas se produire ici à Miami non plus car il a perdu contre le jeune 7-6, 6-3 en une heure et 18 minutes, avec un adolescent surpassant complètement son adversaire dans tous les éléments en dehors du service.

Roddick était de loin le meilleur joueur de la ligne de fond, apprivoisant bien ses coups de fond et gardant la pression sur Pete avec une excellente performance au retour qui lui a donné deux pauses de service. Sampras a remporté la moitié des points avec les seuls vainqueurs de service, mais cela n’a pas suffi à renverser Andy qui a fait à peu près tout ce qui se passait juste à l’extérieur de la seule pause qu’il a subie immédiatement après avoir cassé Sampras dans le premier set.

Pete avait du mal à trouver le premier service dans le premier set mais une fois qu’il l’a obtenu dans le deuxième set, il était déjà trop tard, car Andy avait un set et une avance de rupture qu’il a ramené en toute sécurité à la maison. Roddick a servi à 72%, explosant 26 vainqueurs de service et ne perdant que 13 points derrière son tir initial pour donner à Sampras une chance de pause.

D’un autre côté, Pete avait 27 services non retournés mais n’avait rien pour sauvegarder un bon service et défendre ses jeux plus efficacement, frappant 12 gagnants sur le terrain (seulement deux de son coup droit) tandis qu’Andy comptait jusqu’à 19, dont six avec son revers qui a fonctionné comme un charme ce jour-là, surtout au retour.

Sampras a pulvérisé 16 erreurs directes, manquant également des deux ailes, tandis que Roddick est resté sur seulement huit, contrôlant le rythme de ses tirs pour éviter les erreurs faciles et augmenter la pression de l’autre côté du filet. L’Américain plus âgé a également fait plus d’erreurs forcées (10-5) et aussi cinq doubles fautes contre quatre d’Andy, ce qui n’a pas pu faire la différence.

Dans l’ensemble, Roddick a eu 45 gagnants et seulement 17 erreurs tandis que Sampras se tenait sur un ratio de 39-31, décent mais pas assez pour prendre au moins un set. Comme on pouvait s’y attendre de deux services géants, ce fut un match rapide et fluide avec 40% de tous les points terminés avec un vainqueur de service et près de 85% qui ont atterri dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups.

Seuls trois échanges ont duré plus de huit coups et seulement 17 dans la zone moyenne entre cinq et huit coups. Presque rien ne pouvait les séparer là-bas (11-9 pour Roddick) et Andy s’était distancé de Pete dans ces échanges les plus courts jusqu’à quatre coups, dominant 65-47 pour remporter le premier top 5 de sa jeune carrière.

Nous avons déjà dit qu’ils avaient un nombre presque identique de vainqueurs de service et Roddick a encore fait un écart énorme dans ces points rapides, dominant avec le premier coup de fond après le tir initial et aussi avec pas moins de huit gagnants de retour!

Andy a remporté un match de plus après cela pour établir l’affrontement en quart de finale contre Lleyton Hewitt où il n’avait aucune chance, gagnant 125 points qui l’ont propulsé dans le top 100 pour la première fois de sa carrière. Sampras a donné le coup d’envoi du match avec trois vainqueurs de service et Roddick en a frappé trois lors du deuxième match, ce qui était extrêmement important pour sa confiance au début de la rencontre.

Andy a obtenu une pause dans le troisième match après un retour gagnant et trois erreurs de Pete qui s’est mis dans une position difficile après seulement quelques minutes, compte tenu de la façon dont Roddick a bien servi. L’Américain plus âgé s’est fait voler dans le point d’ouverture du quatrième match mais a réussi à s’accrocher et à revenir en arrière malgré deux points de jeu pour Roddick, frappant un vainqueur du revers pour une chance de pause et le convertissant après une faible volée de Roddick pour égaliser le score à 2-2.

Pete a eu du mal à trouver le premier service, mais a tiré quatre vainqueurs dans le cinquième match et a pris une avance de 30-0 lors du retour dans le suivant après deux doubles fautes d’Andy. Néanmoins, Roddick a remporté les quatre points suivants pour surmonter le déficit et garder son service intact, atteignant quatre points dans le prochain match, mais sans créer de chance de pause.

Pete avait besoin de sept gagnants pour faire une prise, six directement de son service, mais Andy était là pour se battre pour chaque point, prolongeant le match avec trois gagnants de retour et ne manquant que ces opportunités de pause. Le jeune a tenu le huitième match pour un 4-4 et a raté un revers facile qui aurait pu lui donner un point de rupture dans le match neuf avant que Sampras ne devance 5-4 avec son 15ème vainqueur de service depuis le début du match.

De 15 à 30 dans le dixième match, Roddick a frappé trois gagnants pour rester en contact, les deux ayant touché trois gagnants lors des matchs 11 et 12 pour établir un bris d’égalité. Pete l’a ouvert avec une double faute et a raté un smash au quatrième point pour se retrouver 4-0 à terre, permettant à Andy de prendre le breaker 7-1 après une erreur de coup droit.

Grâce à un bris d’égalité décisif, Andy a gagné huit points de plus que son grand rival, contrôlant plus efficacement ses tirs et délivrant son meilleur tennis au moment le plus important. Pete avait une avance de 18-15 dans les vainqueurs de service, mais Roddick était 12-8 devant dans les points directs du terrain, réussissant bien des deux ailes pour surpasser le rival.

Sampras a pulvérisé huit erreurs directes par rapport à cinq de Roddick et également huit forcées tandis qu’Andy est resté sur seulement trois, ce qui a fait toute la différence en sa faveur. Porté par cet élan, le jeune a tenu avec quatre vainqueurs au début du deuxième set et a fait le coup crucial dans le deuxième match quand il a battu Pete pour une avance de 2-0.

Sampras n’a eu que deux vainqueurs de service, ce qui n’était pas suffisant après une performance instable de la ligne de base, permettant à Roddick de voler son service avec deux gagnants du court et un directement du retour, se plaçant devant lorsque Pete a raté une volée au filet.

Andy a confirmé la pause avec trois vainqueurs de service dans le troisième match et Sampras a obtenu son nom au tableau d’affichage avec quatre services non retournés quelques minutes plus tard, réduisant le déficit à 3-1 et essayant de retirer la pause.

Tirant de tous les cylindres, Roddick a pris une avance de 4-1 avec quatre gagnants dans le cinquième match, les serveurs étant sur une lancée dans les deux matchs suivants, laissant Andy servir pour la victoire à 5-3. Tout comme dans l’ensemble (il a remporté deux points en cinq matchs retour), Sampras n’a rien pu faire au retour et Andy a célébré son plus grand triomphe avec la deuxième prise d’affilée en amour, atteignant les 16 derniers dans le meilleur style possible et marquant l’une des victoires les plus mémorables de ses premières années sur le Tour.