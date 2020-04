Le jour où Nadal et Corretja se sont rencontrés au Godó

Il n’y a pas longtemps, Raphael Nadal C’était juste un jeune homme en pantalon pirate, débardeurs et le visage d’un garçon essayant de se frayer un chemin à travers la jungle sur le circuit professionnel. Connu pour être un parent de Miguel Ángel Nadal et pour une brillante carrière de junior, personne ne savait si ce niveau pouvait être transféré sur le circuit professionnel. Peu de gens peuvent désormais douter de sa silhouette, mais en 2003, Alex Corretja Il pouvait vérifier dans sa viande que le jeune majorquin était venu comme un ouragan, dévastant tout. Il l’a battu au deuxième tour de cette édition de la Trophée Conde de Godó. Depuis lors, Nadal a établi un empire qui n’a pas été arrêté à nouveau jusqu’en 2014 par Nicolás Almagro.

«Je me souviens parfaitement de ce match car Rafa a battu Albert Costa à Monte-Carlo la semaine précédente et cela nous a tous alertés. On nous avait beaucoup parlé de lui, qu’il avait un très bon rythme. Je m’étais entraîné avec lui une fois et j’avais déjà remarqué qu’il frappait le ballon très fort, avec beaucoup d’intensité », a-t-il déclaré. Corretja se souvenant du duel.

Ce jeu était un tas d’émotions, mais très riche en nuances tactiques et une bonne leçon d’enseignement sur Les grandes forces de Nadal à ce stade de sa carrière. Les trois premiers matchs ont montré que Rafa s’était montré quelque peu nerveux sur le terrain. Quelque chose de logique, en revanche, puisqu’il s’agissait de son premier duel sur la cour centrale du Real Club de Tenis Barcelona. Corretja a imprimé l’énorme poids de sa balle transversale et sans rendre la vie trop difficile, il a établi le premier avantage du match.

À 0-3 et 0-15, Rafa a frappé son premier vainqueur en revers. Cela a semblé raviver son tennis, qui a déjà montré des moyens en termes de concentration et savoir comment ajouter un équipement de plus au duel lorsque la situation l’exigeait. Le revers de Nadal a commencé à devenir plus fort, penchant les longs échanges du bas vers le côté de son disque, qui faisait déjà beaucoup de dégâts.

L’une des clés de ce premier set était la parallèle à droite, que déjà à ce moment-là, il y avait une véritable indignation à Nadal. C’est le coup qui l’a sorti de tout problème possible et a augmenté la méfiance de Corretja, qui a court-circuité mentalement et a lâché six matchs de suite malgré le fait d’économiser jusqu’à sept balles sur le plateau.

Álex a commencé le deuxième set d’une manière complètement différente dès le premier match. Il a changé d’avis et a commencé à obtenir plus sur la piste avec le revers, essayant d’être celui qui domine et arrête d’aller si loin derrière les coups de Rafa. Mieux vaut augmenter la liste des erreurs non forcées par ce côté que lors d’une attaque avec le lecteur, certainement.

Du moins, cela semblait … c’était vu et invisible, puisque Nadal a eu sa quatrième pause consécutive dans le match suivant, avec Álex poussant un cri de rage qui a vexé sa frustration en jouant contre Rafa. La droite parallèle a continué d’exploser Nadal, mettant Corretja en difficulté à chaque fois qu’il accélérait de cette façon et rétablissant un nouvel avantage sur le tableau de bord pour commencer le deuxième set.

Les deux matchs suivants ont montré que, oui, Corretja était de retour sur le terrain. Tirant la hiérarchie, le Catalan a obtenu une nouvelle pause, grâce, surtout, à commencer à se lancer avec le revers, à prendre le ballon beaucoup plus tôt et à se mettre en piste. C’était la clé pour changer, surtout, la dynamique du duel. Le coup droit de Rafa est devenu de plus en plus docile, car Álex n’était pas intimidé et a fait l’inverse en remontant au lieu de le renvoyer. La double pause paraphée un plan impeccable: Avec l’inverse, il a neutralisé la position offensive de Rafa, attendant d’attraper une balle courte pour reculer de la droite et lancer une balle avec beaucoup de poids pour terminer les points. Cela a été confirmé par sa liste de gagnants, avec 19 gagnants et 13 erreurs directes pour seulement 3 coups définitifs de Rafa.

Nadal a commencé le troisième set très mal avec sa droite, se dégonflant à cause de la dynamique favorable à Corretja. Bien qu’il ait sauvé trois balles de rupture d’affilée, les deux points suivants ont été deux erreurs non forcées du revers qui ont mis en scène la chute en cohérence avec son tennis. De là, il n’y avait qu’un seul joueur sur la piste. Bien sûr, si quelque chose peut se vanter de Nadal, 16 ans, c’est que ne jamais lâcher, étirant plusieurs matchs au service de Corretja, luttant pour se débarrasser du fouet qui commençait à prendre le droit de son rival.

«Je pense que nous avons tous les deux commencé ce match assez tendu. Il a gagné le premier set et dès lors j’ai ajouté de l’expérience, c’est la seule chose que j’avais mieux que lui. J’ai pu m’en remettre, mais j’ai déjà réalisé que quelqu’un de très fort allait arriver. » Le 6-1 du set décisif ne reflète peut-être pas l’égalité du jeu et du jeu en général. Nous parlons d’un Nadal venu de tournois Challenger et qui malgré son succès avait encore un très faible kilométrage sur le circuit ATP. Toujours et avec tout, face à tout un top 20 tanné dans de l’argile, montrant un énorme droite parallèle et mettre en jeu une démonstration de physique et de prestation inhabituelle pour un adolescent de 16 ans.

«Il avait une mentalité très gagnante et une intensité dans ses coups qui n’était pas habituelle pour quelqu’un de son âge. Je peux apprécier ce match en disant que j’ai gagné, mais j’aurais changé pour Rafa, j’aurais préféré perdre ce match et avoir 10% de sa carrière (rires) ». Prenant son service et son revers à plusieurs niveaux au-dessus, en plus de gagner trois fois plus de poids et de force dans ses coups de poing, Nadal est devenu un joueur de légende. Cependant, ce jour a déjà laissé entendre que son chemin était clair et propre au succès. Corretja s’en souvient sûrement, car tous deux sont partis un petit morceau de l’histoire du tennis espagnol cette journée ensoleillée à Barcelone.

