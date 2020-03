Le jour où Nadal et Tomic étaient une paire de doubles

Faisons un exercice abstraction mentale un instant Maintenant que nous sommes en quarantaine et en confinement, il est temps de le faire. Oublions trop de tourner la tête et réfléchissons vite, presque instinctivement. À quoi pensent les joueurs de tennis s’ils nous parlent éthique du travail, culture de l’effort, résistance ou persévérance? Ici, nos goûts et nos préférences entrent en jeu, nous ne le nierons pas. Certains mentionneront Rafael Nadal; d’autres à Djokovic. Certains penseront à Federer, et au-delà du big-3, à des noms comme Murray, David Ferrer ou del Potro. Ce qui semble assez clair, c’est que Bernard Tomic c’est loin de ces paramètres.

Maintenant, réfléchissons au contraire: des joueurs de tennis qui se sont démarqués à un moment donné pour son manque d’effort, pour alimenter la controverse, ne pas donner à 100% ou agir de manière non professionnelle. Le nom de Tomic me vient à l’esprit, comme celui de nombreux mauvais garçons sur le circuit. Nadal? Certainement pas dans 5% des cas. Donc, sur le plateau, nous avons deux noms qui se trouvent dans les Antipodes en ce qui concerne le caractère, la personnalité et la manière d’être sur la piste. Deux noms qui, malgré tout cela, se sont retrouvés sur un court de tennis pendant une semaine.

L’histoire commence avec le spectateur à New Delhi, décembre 2015. Il y a une compétition d’exposition dynamique qui rassemble les meilleurs joueurs de tennis du monde; il s’appelle IPTL et il se joue dans une ambiance détendue, en plus d’offrir de gros bénéfices aux joueurs pour clore l’année avec une nouvelle joie. Nadal est l’un d’entre eux, et il apprend de ses collègues que le bon Bernard l’accompagnera dans ses prochaines aventures en tant que membre de son équipe. L’idée de Rafa semble assez drôle. “Ferme le bar ce soir-là!”s’exclama le majorquin en jetant ses mains sur sa tête.

La question est claire: d’où vient cet étrange bon roulement entre Rafa et Bernie? Ce ne sont pas des partenaires générationnels et le plus qu’ils ont partagé est la marque de vêtements qui les sponsorise. Parfois, l’univers nous laisse d’étranges paires, des pôles opposés qui s’attirent. Parmi toutes les paires de doubles que le manacorí a eu, peu aussi aléatoires que celles de Tomic. Et pourtant, deux ans plus tard, les deux partageraient le même côté de la piste.

Indian Wells, 2017. Ce tournoi que nous avons tellement manqué cette année. Le couple hispano-australien est annoncé et la nouvelle se propage rapidement. Twitter réclame des mèmes et veut voir quelle est la véritable relation entre Nadal et Tomic, ce lien dont nous ne savons pas d’où il vient. La réalité est qu’avant le tournoi, Rafa a excellé dans les qualités de Tomic, le qualifiant de “joueur charismatique pour le circuit” et disant “qu’il pourrait être dans le top 10”. La prédiction, bien sûr, semble être un rêve de pipe.

Si nous parlons strictement de chimie et de rapport, la vérité est que, de la même manière que le couple est étrange, sur la bonne voie cela a fonctionné comme un charme. Au premier tour, ils ont battu avec succès Joao Sousa et Pablo Carreño, un duo avec beaucoup plus de déplacements sur le circuit ATP. Son deuxième match est particulièrement remarquable, contre deux spécialistes de haut niveau tels que Rajeev Ram (récent vainqueur de l’Open d’Australie) et Raven Klaasen.

Entre rires, applaudissements en reconnaissance des coups de son partenaire et du coup occasionnel impossible, Nadal et Tomic ont signé un premier set pratiquement immaculé. Il semblait que les frères Bryan venaient de descendre dans le désert: 100% de points gagnés avec le deuxième service, 79% avec le premier, 100% de points de rupture et une sensation envoûtante imbattable. Bernard a mélangé sa passivité apparente avec des angles succulents et droit aux pieds de ses rivaux. C’est fascinant de voir comment coule quelqu’un de très talentueux quand il est concentré … même quand il semble qu’il ne fait pas d’efforts. Si cela s’accompagne d’un Nadal traversant parfaitement dans le réseau (vous pouvez voir son plus gros shoot dans la discipline), sérieux et avec le service à un bon niveau, vous avez comme résultat un appariement de premier niveau.

Malheureusement, cette aventure s’est terminée le même jour. Après avoir été préparé et rompu, un super bris d’égalité difficile a empêché Rafa et Bernard de poursuivre cette étrange aventure. C’était comme si tout était trop hypnotique pour rester dans le temps. Ils disent que toutes les bonnes choses se terminent un jour, non?

S’il s’agissait d’une série télévisée, la saison prochaine commencerait avec l’un de ceux fonte vierge Ils montrent comment l’un des protagonistes a poursuivi sa vie de luxe tandis que l’autre finit loin de ce qui aurait pu être. Un an et demi après cette belle histoire, imaginez Bernard en short, lunettes de soleil et chapeau sur l’île de Majorque. Sa chute a été dure. Avant de jouer les tournois du Grand Chelem, il venait de perdre lors de la phase précédente d’un match. Pendant ce temps, Nadal attend avec impatience ses quarts de finale à l’Ou Open contre Dominic Thiem.

Comme si c’était juste pour fermer le cercle, Bernard quitte le daikiri, enfile sa combinaison de travail et remporte le Challenger à Manacor … à l’Académie de son bon ami et compagnon. “Je lui parlais ici à New York dans les vestiaires avant qu’il ne joue son avant-match. Il a dit,”eh bien, si je perds au moins, j’irai à Majorque pour rencontrer votre Académie et y jouer au Challenger“Il y est allé et maintenant il a remporté le tournoi. Je le connais depuis des années et il est un grand gagnant pour le tournoi.” Les rôles, pour un moment, venaient de basculer. Je peux imaginer Bernard quitter New York, la ville des rêves, se diriger vers un petit coin d’Espagne et se convaincre que lui, comme son bon ami Rafa, appartient également à l’élite.

Peut-être qu’à un moment donné, comme ce jour où ils ont partagé la piste. Parce que, parfois, l’Univers nous laisse des événements qui ne se produisent qu’une fois dans une vie.

