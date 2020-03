Le jour où Novak Djokovic a créé l’histoire

Au cours de sa carrière, Novak Djokovic a établi de nombreux records. Parmi ceux-ci, il y en a un dont Novak est le plus fier. Il a établi ce record le 19 août 2018 en battant son grand rival, Roger Federer.

Quel record Novak Djokovic a-t-il établi?

Avant 2018, Novak Djokovic n’avait jamais remporté le titre de Masters à Cincinnati. Il avait atteint la finale 5 fois auparavant mais avait subi des pertes aux mains de Roger Federer et Andy Murray. Après avoir terminé vice-champion à 5 reprises, Novak était impatient de soulever le trophée lors de sa 6e tentative.

Novak Djokovic a battu Roger Federer 6-4 6-4 aux Masters de Cincinnati et, ce faisant, a établi un record majeur, il est devenu le seul homme de l’histoire du tennis à remporter les 9 tournois Masters 1000. Ce record a été surnommé les «Golden Masters» par les analystes du tennis.

Les rivaux de Novak, Rafael Nadal et Roger Federer, ne sont même pas près de terminer ce record. C’est pourquoi je pense que parmi tous les records que Novak Djokovic a établi, il sera le plus fier de celui-ci. À l’heure actuelle, il poursuit un autre record dans sa quête de grandeur et cela implique ses rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer.

Après avoir remporté l’Open d’Australie en 2020, Novak Djokovic a porté son total du Grand Chelem à 17. Il est désormais 2 derrière Rafael Nadal et 3 derrière Roger Federer. Il cherchera à les battre tous les deux et à s’établir comme le plus grand de tous les temps ou plutôt le bouc du tennis.

Cependant, Novak devra attendre car le coronavirus a suspendu la tournée ATP. Si la situation actuelle persiste, il est probable que nous ne verrons pas de tennis cette année. Les fans de tennis ne le veulent pas et les fans de Novak ne le veulent certainement pas car ils veulent le voir de près sur le record du grand chelem.