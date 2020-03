Le jour où Rafa Nadal était assis dans la loge de Roger Federer

Probablement si nous devions demander Rafa Nadal y Roger Federer À quand remonte la première fois qu’ils se sont rencontrés, aucun d’eux ne savait comment donner une réponse claire à propos de cette première réunion. Avec une vie aussi occupée, se souvenir de la première fois qu’ils se sont vus serait presque impossible et la grande majorité des fans indiqueraient Miami 2004 comme la première fois que les Espagnols et les Suisses se font face sur un court de tennis, mais la vérité est que non, Roger et Rafa ont déjà joué un match avant celui-ci à Cayo Vizcaíno et cela a conduit à l’histoire de cet article. Tu te souviens?

17 mars 2004. Il y a exactement 16 ans, Federer, qui était alors numéro 1 mondial, a sauté sur la piste Puits indiens avec son ami Yves Allegro pour jouer le premier match de double tour à Indian Wells contre la paire formée par Tommy Robredo et Rafa Nadal. À cette époque, Tommy était le numéro 20 mondial et était mieux connu que Nadal, qui, 36e au classement ATP, avait à peine 17 ans et personne n’imaginait encore de quoi serait capable ce gaucher de Manacor. Le couple espagnol a remporté ce match et nous a laissé la première photo de la Fedal lors d’un match officiel. La première fois qu’ils se sont rencontrés, même si ce n’était pas en simple.

Le premier duel en tête-à-tête viendrait à Miami, quelques semaines plus tard, mais pratiquement personne ne se souvient de s’être vu auparavant dans les doubles d’Indian Wells. Probablement pas eux-mêmes, car la plupart du temps, on leur a posé des questions sur leur premier match, ils sont toujours allés en duel à Miami. Tout devient beaucoup plus curieux si nous passons en revue certaines des photos que ce tournoi de Puits indiens de l’année 2004 et cela s’est terminé avec Federer comme vainqueur et c’est dans le match de quart de finale qu’il a affronté le Suisse contre Juan Ignacio Chela, Rafa Nadal est assis dans sa boîte, à quelques sièges de Mirka, son épouse actuelle.

Quelle est l’histoire derrière cette photo? Comment Rafa en est-il venu à être invité dans la boîte suisse? Il y a de nombreuses années, lors de la conférence de presse d’un tournoi, Federer a été interrogé sur l’histoire derrière cet instantané et lui-même ne se souvenait pas bien de ce qui s’était passé. Il a reconnu avoir un vague souvenir d’un échange de mots avec Nadal sur le net à la fin de son match de double et qu’ils ont continué dans les vestiaires, se terminant par une invitation à regarder son match de quart de finale le lendemain dans sa propre boîte, quelque chose qui Rafa, comme nous pouvons le voir sur la photo, a décidé d’accepter.

Il est surprenant de voir cet instantané aujourd’hui, avec Nadal assis dans la boîte avec l’équipe de Roger et soutenant les Suisses sans que personne ne sache à ce moment-là ce qui se passerait les années suivantes, les deux ayant la plus grande rivalité de l’histoire de la le tennis et les combats pour devenir le meilleur joueur de l’histoire, ayant tous deux battu tous les records qui avaient été donnés jusque-là. Une photo qui reste donc pour la postérité de ce sport.

