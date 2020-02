Le jour où Roger Federer s’est annoncé lors de la tournée

L’année 2001 a provoqué l’un des plus gros chocs du monde du tennis. Pete Sampras était à la recherche de son 5e titre consécutif à Wimbledon, ce qui aurait porté son total à Wimbledon à 8. Mais un Roger Federer de 19 ans avait des idées différentes en tête.

Roger Federer étourdit Sampras

Roger Federer et Pete Sampras se sont rencontrés au quatrième tour de Wimbledon en 2001. C’était la première fois qu’ils se retrouvaient face à face, et avec le recul, également la dernière. Sampras a jugé que le All England Club avait remporté le titre au cours des quatre dernières années.

Sampras était sur une séquence de 31 victoires consécutives à Wimbledon lorsqu’il a affronté le Suisse. Pistol Pete a été classé n ° 6 mondial alors que l’adolescent était n ° 15. Personne ne s’attendait à ce que le jeune homme pousse trop Sampras.

Les pouvoirs américains étaient sur le déclin, sans aucun doute. Les blessures faisaient des ravages sur son corps. Il n’avait remporté que Wimbledon au cours des 4 dernières années, car il était souvent contraint de se retirer de nombreux grands événements et majors en raison de problèmes de blessure.

Mais malgré tout cela, même la pensée de Sampras sortant au quatrième tour de Wimbledon à un adolescent était absurde. Surtout vu qu’il s’agissait des débuts des jeunes Suisses sur le célèbre Court central.

Federer perdrait au tout prochain tour contre Tim Henman, d’Angleterre.

La cour centrale n’a pas du tout dérouté Roger Federer. Il a fait une brillante démonstration pour gagner 7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5 et a mis fin à la règle de Pete Sampras. Tout le monde ne savait pas que le même enfant deviendrait le plus grand joueur de gazon de l’histoire. Et aussi facilement battre son record de la plupart des majors.

Peut-être que Pete lui-même en était enclin.

«Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, et Roger est l’un d’eux. Mais je pense qu’il est un peu plus spécial que les autres gars. “

Roger a marché sur le terrain dans le but de gagner, et il avait la confiance nécessaire.

«Je savais que j’avais une chance. Mais ce n’était pas comme à 100%. Je veux dire, c’est l’homme sur l’herbe. “

Logique. Il devait sûrement s’en rendre compte en jouant que Roger n’était pas un joueur ordinaire.

Deux ans plus tard, Roger remporterait son premier Grand Chelem sur le même terrain et se lancerait dans l’une des plus grandes carrières de l’histoire du tennis. Quant à Pete, il a réussi à gagner un seul Major après cela, qui était à l’US Open de 2002.