Le journal australien des sports dénonce Rafael Nadal pour ses demandes publiciaires d’interview

Le numéro un mondial Rafael Nadal, d’Espagne, a été critiqué par le célèbre journaliste sportif australien Greg Baum pour avoir formulé certaines demandes avant d’accepter de faire une interview dans une chronique pour le Sydney Morning Herald. Baum dit qu’on lui a offert la possibilité d’interviewer Nadal en tête-à-tête cette semaine avant l’Open d’Australie – mais l’interview était accompagnée de cordes – “L’interview durerait 10 minutes, 15 max.

Les questions à poser devront être soumises à l’avance. Et il faudrait parler d’une agence d’assurance voyage qui parraine Nadal. L’histoire suivante devrait porter un slogan à la fin, notant l’implication de Nadal avec le sponsor.

Un slogan n’est pas si inhabituel, et n’est normalement que cela, une ligne. Mais celui-ci était de 50 mots. Tout plus verbeux et ce serait appelé une section. Ce n’est pas tout, loin de là. L’histoire devrait inclure une image haute résolution de la campagne de la compagnie d’assurance.

Autrement dit, son annonce, déguisée en éditorial. Il faudrait également inclure une photo de Nadal lors d’une conférence de presse prise dans le contexte du “mur médiatique de marque” de la société. “Alors que Baum dit que les points n’étaient pas posés comme des demandes mais comme des questions, il dit qu’il était implicite que l’interview ne serait convenu que si les demandes étaient respectées.

Baum a déclaré qu’il avait finalement refusé l’entretien et qu’il se demandait si Nadal était au courant des demandes formulées tout en acceptant l’entretien. “Est-ce que Nadal est au courant de ces machinations en son nom? Il devrait. Ingenue qu’il semble parfois, il est une figure trop grande dans le tennis pour se représenter simplement comme un pion dans un match.

Est-ce qu’il s’en soucie? Il devrait vraiment. Le gars a gagné environ 170 millions de dollars dans sa carrière, et vous pouvez quadrupler cela pour des avenants, donc ce genre de chicane ne fait que le rendre gourmand. Si (insérer le nom du dernier sponsor) compte vraiment pour lui, il peut acheter une annonce.

Il peut acheter le papier sanglant. Est-ce que ça importe? Oui. Cela va au cœur de l’indépendance éditoriale et de la façon dont certains pensent qu’ils peuvent la contourner. L’Open d’Australie est un grand événement, Nadal presque sa plus grande star.

Dans les deux cas, il y a un intérêt public constant qui l’emporte de loin sur le commercial. Ces conditions devraient être suffisantes pour un entretien. Même si l’agence d’assurances pense que Nadal leur appartient, ce n’est pas le cas. Tous les sports rationnent désormais leurs stars aux médias.

À un certain niveau, il faut s’y attendre: la demande est énorme. Mais parmi les sports que je couvre, seul le tennis – le sport le plus riche de tous – met un prix sur ses stars (et ne vous y trompez pas, Nadal ne nous a pas été proposé, il nous a été vendu – ou le plus offrant). Rappelez-vous, cette interview a été offerte, pas recherchée. ”