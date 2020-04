Le lundi 27, le Mutua Madrid Open Virtual Pro commence avec des équipes masculines et féminines de 16 joueurs de tennis

Photographie: Goyo Ybort

La pandémie causée par la maladie de Covid-19 a propulsé les joueurs de tennis dans le monde entier jusqu’au lundi 13 juillet au moins. Le troisième 1000 maîtres suspendus était celui de la Caja Mágica de Madrid, mais l’organisation du tournoi de la capitale, dirigée par Feliciano López, a rapidement redirigé l’événement vers une version en ligne inédite sur le circuit ATP.

Le Mutua Madrid Open célébrera sa neuvième édition virtuelle (Iván Mesa a remporté en 2019, Carlos Hernández en 2018 et Tomás Rafael Swierk les cinq éditions précédentes), mais cette fois, son personnage sera Pro et réunira 32 personnalités mondiales qui prendront le commandement de son PlayStation 4 sur le Tennis World Tour depuis leur domicile respectif.

Dans les compétitions masculines et féminines, 16 joueurs seront mesurés répartis en quatre groupes pour faire face à un tournoi à la ronde d’où sortiront les 8 meilleurs qualifiés pour les quarts de finale.

Rafa Nadal, Andy Murray, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils, David Goffin, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, Denis Shapovalov, John Isner, Lucas Pouille, vont se rencontrer au tournoi ATP. David Ferrer et Frances Tiafoe.

Et dans le tournoi WTA seront Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Madison Keys, Caroline Wozniacki, Dona Vekic, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard et Sorana Cirstea.

La configuration des groupes du groupe sortira du tirage au sort le vendredi 24 avril à 16h00, un acte qui réunira avec les superviseurs ATP et WTA le directeur (López) et le PDG de l’événement, Gerard Tsobanian, ainsi que le représentant de la Zone Culture, Tourisme et Sport de la Mairie de Madrid, via streaming. Le consistoire de Madrid a annoncé son adhésion à cette initiative de solidarité du tournoi virtuel le jeudi 23 avril.

Le Mutua Madrid Open Virtual Pro, parrainé par Orange, dispose d’une dotation de 150 000 euros, tant pour l’équipe masculine que féminine, un prix avec lequel les gagnants peuvent décider du montant qu’ils accordent aux joueurs de tennis les plus en difficulté économique ou sans revenu dans la situation actuelle. De plus, le tournoi offrira 50 000 euros entièrement destinés à réduire l’impact social de la pandémie de Covid-19.

Parallèlement à la compétition Pro, un tournoi de bienfaisance sera organisé qui opposera certains des principaux créateurs de contenu du territoire de jeu aux joueurs de tennis professionnels, dans le but de lever plus de fonds pour aider les personnes touchées par le coronavirus actuel.

Le Mutua Madrid Open Virtual Pro se déroule du lundi 27 avril au jeudi 30 avril sur la scène principale de l’installation riveraine, le stade Manolo Santana, qui a été recréé en détail dans le jeu vidéo Tennis World Tour (Nacon Gaming), qui de nombreux joueurs connaissent bien. Les joueurs de tennis, dont plusieurs champions de la Caja Mágica, «manient» cette fois la PlayStation 4.

Tous les fans pourront suivre le développement du tournoi sur Internet, à la télévision et sur les réseaux sociaux du Mutua Madrid Open, qui annonce une production spectaculaire, avec des conteurs et commentateurs dans chaque match, ainsi que des programmes d’analyse, des résumés et entretiens avec les lauréats à l’issue de chaque réunion.

Feliciano López a reconnu: «La naissance du Mutua Madrid Open Virtual Pro réaffirme le caractère technologique, jeune et innovant qui a marqué les étapes du tournoi depuis 2009 et répond aux circonstances actuelles. Sans avoir à quitter la maison, nous avons organisé une compétition entre joueurs professionnels aussi fidèles que possible au Mutua Madrid Open conventionnel. Et aussi avec un objectif qui va au-delà du divertissement: nous cherchons à apporter notre grain de sable en ces temps difficiles pour tous. »

Le tournoi est également bien reconnu par le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, et le président-directeur général de la WTA, Steve Simon; qui a félicité l’initiative de Madrid; et pratiquement tous les participants ont exprimé leur fierté de pouvoir participer et contribuer à la cause.