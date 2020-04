Le magazine Tennis Grand Slam fête ses 30 ans

A la tête du magazine Grand Slam de Tenis, il est déjà écrit l’année XXX.

En avril 1991, le numéro 1 de cette publication spécialisée dans le tennis est paru au kiosque, puis pour 400 pesetas.

Dans cette première couverture, la protagoniste était Monica Seles, frappant sa main droite singulière à deux mains, qui portait le numéro un mondial. Avec Seles, la livraison d’affiches à collectionner a ouvert ses portes pendant des années et incluait le magazine chaque mois.

La publication inaugurale a également annoncé les rapports des Circuits internationaux de Cayo Vizcaíno, Boca Ratón et Indian Wells, et l’Avance de Conde de Godó, le III Open Open Seat et le Grand Prix de Madrid et sa section classique de mémoires “ Serves and volleys ”.

C’est ainsi qu’a commencé ce qui est aujourd’hui la plus ancienne publication du sport de raquette en Espagne, et l’une des plus importantes et des plus reconnues au monde; soutenu par trois piliers essentiels du début jusqu’à aujourd’hui: son créateur et réalisateur, le communicateur multiforme Miguel Ángel Zubiarrain, le codirecteur informatif et journaliste sportif de renom Fernando Carreño et l’élégant et diplomate directeur de la publicité María Sánchez.

Zubiarrain, Zubi pour la plupart, avait commencé une aventure de tennis en tant que photographe dans Tennis Ball avec Basilio Rogado (directeur de Hora 25) et Joaquín Molpeceres (ex-président de la FTM), qui ont joué au tennis ensemble à La Moraleja. Zubi est allé à Wimbledon en 1980 et admet que “je ne me souviens même pas comment je suis entré, mais j’ai couvert les informations de cette finale que Borg a battu McEnroe.”

Le magazine a commencé au Grand Chelem de Londres et fermé après son neuvième numéro, malgré cela, qui a conçu le musée et la bibliothèque de Wimbledon, Alan Little (qui a travaillé pour le tournoi depuis 1948 et est décédé en 2017), est arrivé de Michel-Ange ces neuf éditions pour exposition permanente.

Après les deux premières incursions de Zubi dans le All England Club (1980, 1981), vint 1982, qui coïncidait déjà avec son premier grand chelem complet, c’est pourquoi le photographe et journaliste a dépassé ses 150 grands, presque 120 avec Grand Tennis slam.

Zubiarrain a parcouru d’autres magazines et a continué à voyager, jusqu’à ce qu’à la fin des années 1990, il projette sa propre publication, qui a été publiée au printemps 1991, qui a atteint plus de 100 000 lecteurs à différentes époques et, bien sûr, aime Collection complète dans la même bibliothèque de Wimbledon.

Le Grand Chelem de tennis a recueilli dans sa première année des nouvelles telles que la victoire d’Emilio Sánchez Vicario sur Sergi Bruguera dans le Trophée Conde de Godó, dans lequel Boris Becker, avec son compatriote Eric Jelen, a été finaliste en double. Précisément, Becker a été la première tête de série d’une seule équipe qui comprenait également Guy Forget, Andre Agassi, Goran Ivanisevic ou Andrés Gómez. Becker avait déjà remporté l’Open d’Australie, comme Monica Seles.

En 1991, Jim Courier et Seles ont gagné à Roland-Garros, Michael Stich et Steffi Graf dans un Wimbledon qui parlait allemand (Becker était finaliste) et Stefan Edberg et Seles à l’Open USA; L’ATP Challenger Tour est né en tant que tel, et Jordi Arrese était le champion du Grand Prix de Madrid.

Tennis Grand Slam a traversé trois phases de conception et de format, coïncidant presque avec les décennies.

Cela commençait par une couverture encadrée en vert, dans la tête de laquelle le mot Grand apparaissait en majuscules et en jaune, Slam aussi en majuscules mais en rouge et au pied de ce mot une balle jaune qui contenait le nom Tennis. C’était donc jusqu’en 2001.

En 2002, le changement de couverture est arrivé, avec lequel le cadre vert a été perdu et une grande photo est entrée dans un plan complet – généralement avec un fond sombre -, avec une en-tête où Grand est allé à gauche et de couleur variable, et Le slam a grandi et s’est élevé verticalement et est devenu jaune, comme la balle qui contenait encore le mot tennis, qui venait maintenant d’être placée à côté de la troisième étape du M.

Le design a duré jusqu’à la fin de la saison 2013, car en 2014 le format de magazine actuel est arrivé, incorporant le dos et l’identité, avec la prédominance du blanc sur sa couverture et la photo dans la boîte à nouveau; dans lequel les mots Grand Chelem apparaissent plus discrètement, alternant leurs couleurs d’origine, maintenant Grand en rouge et Slam en jaune, en passant la balle jaune avec Tennis, qui est la seule qui a conservé les formes au cours des trois décennies, vers le haut du M.

Depuis ses premiers épisodes, le doyen du tennis s’est vanté d’un endroit des plus illustres, dans lequel ils ont figuré, font encore le plus, des correspondants et amis sur les cinq continents, et des collaborateurs tels que Manolo Santana, José Luis Arilla, Andrés Gimeno , Pepe Higueras, Manolo Orantes, Luis Mediero, Javier Sansierra, le sud-africain Dennis Van der Meer, l’américain Nick Bollettieri et même le chef Karlos Arguiñano.

Aujourd’hui, je suis honoré de pouvoir écrire cette histoire. En tant que lecteur, j’avais trois ans de retard à la fête, depuis que j’ai commencé à la poursuivre aux kiosques au printemps 1994, mais je n’ai plus cessé de la tenir dans mes mains et de la faire lire à tous les événements auxquels j’ai participé. Heureusement, je peux me considérer comme un partenaire sensible du Tennis Grand Slam depuis 19 ans maintenant.

Et pour fêter l’entrée en l’an 30 du prestigieux magazine espagnol, de rang international, nous clôturons cet article avec les avis récemment recueillis auprès de certains de ses collaborateurs les plus distingués.

Manolo santana: «Zubi, c’est le tennis. Son dévouement, sa collaboration et son amour pour ce sport font de lui un compagnon de voyage depuis tant d’années, aux côtés de tous les grands joueurs de tennis. Son magazine est une marque de passion, de sérieux et de professionnalisme absolu. Nous vous aimerons toujours. Bien que je sois apparu à plusieurs reprises dans le Tennis Grand Chelem, en réalité, mon implication a été de le lire à chaque fois qu’il sort, pendant tant d’années. Avec Zubi aussi, rire ensemble, compter nos batailles ».

José Luis Arilla: «J’ai rencontré Zubi quand j’étais commentateur sur RTVE et il a commencé avec le magazine. J’étais responsable de Sergio Tacchini et il a fait de la publicité, nous avons donc également maintenu ce contact; et comme nous avions une certaine amitié, car de temps en temps il me demandait des collaborations et je le faisais avec grand plaisir. Il me semble que c’est une chose historique et belle et que Michel-Ange doit être très heureux qu’il en soit ainsi. Je vous félicite, bien sûr, en tant qu’ami et en tant que professionnel. »

Manolo Orantes: «J’ai tout aimé de faire des choses pour le tennis. Depuis que j’ai rencontré Zubiarrain, j’ai vu qu’il a toujours été un travailleur acharné et un amoureux du tennis très collaboratif; Le magazine a toujours bien fonctionné, il a été très bien mis à jour, avec de très bons articles; c’est-à-dire qu’il a toujours très bien fait les choses. Pour le magazine, ils m’ont demandé des avis, et je me souviens d’un article dans lequel je parlais pourquoi ne pas éduquer les parents (pour établir la relation optimale enseignant-joueur-parent), qui a été très réussie et a été exposée dans tous les clubs. Quand les gens sont venus chez moi, ils m’ont félicité. “

Javier Sansierra: «Le grand mérite de Zubi (et de son équipe), après près de 30 ans, est d’avoir conservé sa crédibilité aussi intacte que sa passion pour le tennis. Je me souviens quand il m’a demandé, lors du Grand Prix de Nabisco 1990, à l’époque de la Royal Equestrian Society du Club de Campo de Madrid, s’il acceptait d’être l’un de ses collaborateurs; J’ai accepté avec plaisir et, depuis lors, mon modeste nom figure sur cette liste avec d’autres illustres tels que José Luis Arilla ou Manolo Santana, tout un honneur ».