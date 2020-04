Le maire de New York, Bill de Blasio, ouvre un hôpital temporaire au US Open Site

Le maire de New York, Bill de Blasio, a inauguré vendredi l’ouverture du National Tennis Center dans le Queens en tant qu’hôpital et a déclaré que l’installation pourrait être utilisée pour mettre en quarantaine les patients en convalescence afin d’éviter une résurgence du coronavirus une fois que la ville aura dépassé la phase aiguë actuelle de la pandémie.

de Blasio a commenté: “Vous avez besoin de beaucoup de capacité pour mettre les personnes en quarantaine et les isoler pour que cela fonctionne. Des installations comme celles-ci, si elles ne sont pas nécessaires pour des soins médicaux, seront transformées en installations de quarantaine et d’isolement pour aider les gens à traverser la leur. l’expérience de la maladie tout en veillant à ne pas infecter les autres membres de leur famille ou d’autres personnes dans leur vie. “

Le site de l’Open des États-Unis a été converti en hôpital de 470 lits qui, selon les autorités, allégerait le fardeau des hôpitaux voisins de la région de New York. C’est l’un des nombreux sites de la région de New York qui ont été convertis en hôpitaux temporaires, avec Central Park.

Le nouvel hôpital sera doté de médecins et d’infirmières de tout le pays qui se sont rendus à New York pour aider à traiter les patients COVID-19. de Blasio a commenté: “Ils sont venus ici parce qu’ils aiment New York et qu’ils voulaient aider New York à notre heure de besoin.”

New York est l’épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis et compte plus de cas et de décès que n’importe quelle autre ville du pays. Le stade Louis Armstrong est également utilisé comme centre de préparation et de distribution des aliments où 25 000 emballages alimentaires sont préparés quotidiennement pour ceux qui travaillent en première ligne.