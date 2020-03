“Le match avec Novak Djokovic a changé ma situation”

Juan Martin del Potro a mis fin à la période de réadaptation de près de deux mois à Miami après une opération du genou droit et est maintenant en quarantaine obligatoire en Argentine. Il sera mis en quarantaine pendant 15 jours comme d’habitude pour une éventuelle contagion du coronavirus.

Ces derniers jours, le joueur argentin a rappelé le bouleversement des Jeux olympiques de Rio 2016, battant la tête de série Novak Djokovic au premier tour. “Quand je suis retourné jouer en 2016, je suis retourné et j’ai joué au slice, je ne pouvais pas jouer avec les deux mains.

Ce n’était pas mon jeu, je ne me sentais pas bien », a révélé Del Potro lors de sa conversation avec le joueur argentin de basket-ball Manu Ginobili. «J’ai eu un avant et un après aux Jeux olympiques de Rio. Le match avec Djokovic a changé ma situation pour le mieux.

J’ai pu reprendre ma carrière et me réorganiser comme je le pouvais », a ajouté le joueur de 31 ans. Del Potro a un dossier de 4-16 contre Novak Djokovic. Djokovic a remporté ses quatre premières rencontres, avant des victoires consécutives pour del Potro à la Coupe Davis 2011 et son match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2012 en deux sets.

Cependant, en 2013, Djokovic a repris le dessus sur la rivalité et a remporté deux des matchs les plus importants entre eux à ce jour; un épique cinq manches en demi-finale des Championnats de Wimbledon 2013 et une passionnante trois manches en finale du Masters de Shanghai 2013.

La même année, del Potro a battu Djokovic en route vers sa deuxième finale du Masters 1000, aux Indian Wells Masters 2013, où il a perdu contre Nadal. Del Potro a bouleversé Djokovic au premier tour des Jeux olympiques de 2016 à Rio en route vers la finale, où il a perdu contre Murray.

Djokovic a battu Del Potro en trois sets serrés lors de la finale de l’US Open 2018, qui était la première finale du Grand Chelem pour Del Potro depuis sa victoire à l’US Open 2009. Trois de ses quatre victoires ont été remportées par des tournois de représentation nationale.