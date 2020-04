Le match contre Pete Sampras en 2001 a marqué un tournant dans ma carrière

L’ancien joueur du Top 20 Juan Ignacio Chela, qui est actuellement l’entraîneur de Diego Schwartzman, a déclaré que jouer son idole Pete Sampras à l’Open d’Australie 2001 a aidé sa confiance et a marqué un tournant dans sa carrière. Chela a perdu le match contre Sampras en cinq sets au troisième tour à Melbourne, mais dit que le match a fait une grande différence dans sa carrière. S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Chela a déclaré: “C’est le jeu qui m’a beaucoup aidé et m’a marqué ..

Sampras était mon idole, le regarder à la télévision et l’avoir devant et être au top, deux sets à un, finit par perdre au cinquième, mais j’ai commencé à me sentir vraiment bien. Qu’il pouvait battre le meilleur et je savais que j’étais proche. Cela m’a beaucoup aidé pour ma confiance, avec mon retour: j’ai commencé à sentir que si je pouvais rendre le service à Sampras, je pouvais le rendre à n’importe qui.

De là, j’ai commencé à y croire … et tout vous sert et s’ajoute pour s’améliorer et devenir de plus en plus haut. À long terme, vous savez peut-être qu’à l’intérieur, vous avez beaucoup plus à donner et que vous réussirez. “Chela ajoute qu’il ne peut pas croire que 20 ans se sont écoulés depuis sa percée sur le circuit ATP.

“La vérité est que quand je pense que 20 ans se sont écoulés, je ne peux pas y croire … le temps a passé très vite. Ce 2000 a été ma première grande année, quand tout a commencé: je suis entré dans le Top100, j’ai gagné mon premier titre ATP et j’ai des souvenirs incroyables… Je suis allé jouer le qualy, je l’ai dépassé, j’ai battu Guga Kuerten au tirage au sort et j’ai fini par gagner le tournoi.

Peut-être qu’à ce moment-là, je n’avais pas vraiment réalisé ce que j’avais accompli parce qu’ils sont à moitié inconscients, ce sont toutes de nouvelles expériences. Mais c’est là que je suis entré, il y a le n ° 73 au monde, tout est très rapide et vous entrez déjà dans le tourbillon de chaque semaine, de nouveaux objectifs. Le regarder de loin était sans aucun doute l’une des semaines les plus importantes de ma carrière. ”