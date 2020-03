“Le match contre Serena Williams à l’Open de France a tout changé” – Sofia Kenin

Sofia Kenin a choqué le monde lorsqu’elle a bouleversé la géante du tennis Serena Williams à l’Open de France 2019. À cette époque, presque personne ne connaissait l’Américaine de 20 ans ou ne faisait attention à elle.

Cependant, elle les a forcés à prendre note de ce bond en avant géant. Bien sûr, elle devait accomplir beaucoup de grandes choses à l’avenir. Cela comprendrait une victoire au titre à l’Open d’Australie cette année et une récente percée dans le top 5 du classement WTA.

Malgré cela, une jeune Kenin pense que c’est la victoire contre Serena qui a donné des ailes à sa passion. C’est à ce moment qu’elle a commencé à croire qu’elle pouvait accrocher avec les grandes filles. Écoutons ce que Kenin a raconté au podcast du magazine Tennis sur cette incroyable réalisation de sa carrière.

Savoir plus – «Par anxiété, je veux dire que je suis juste à bout» – Serena Williams ne peut plus accepter la mise en quarantaine des coronavirus

Qu’est-ce que Sofia Kenin a dit à propos de Serena Williams?

Kenin a été interrogée sur le moment qui lui a finalement fait sentir qu’elle réalisait son potentiel. Fait intéressant, elle a parlé de la célèbre victoire de Serena Williams avant de passer à l’Open d’Australie –

«Quand j’ai commencé et gravi les échelons, je me sentais comme je le pouvais. Mais évidemment, le match de Serena à l’Open de France a tout changé. Je suis devenu plus confiant, j’ai joué plus librement. Bien sûr, il y a plus d’attentes. Ouais, je croyais juste que je pouvais le faire et c’était un moment que je n’oublierais évidemment jamais. Bien sûr, l’Open d’Australie et ça, deux moments que je n’oublierai jamais dans ma carrière. J’espère que j’aurai plus de titres du Grand Chelem afin que je puisse l’ajouter à la liste. “

Savoir plus – Jeux olympiques de Londres 2012: la course d’or de Serena Williams

Personne ne s’attendait à ce que Kenin remporte l’Open d’Australie. Il y avait déjà de gros requins comme Ashleigh Barty, Naomi Osaka et Serena Williams qui jouaient de premier ordre. Cependant, Kenin a pris le titre sous leur nez.

En fait, même en finale, la plupart des gens ont soutenu un Garbine Muguruza renaissant qui était en feu. Cependant, Kenin a eu un grand chelem dont on n’a pas beaucoup discuté malgré ses performances suprêmes. En fin de compte, elle deviendrait la personne qui gagnerait le plus gros.