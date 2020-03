«Le match de Daniil Medvedev m’a convaincu que je dois encore beaucoup m’améliorer»

Le plus jeune joueur du top 100, Jannik Sinner a fait des progrès incroyables au cours des 13 derniers mois, remportant trois titres Challenger et remportant 14 victoires ATP. L’Italien a fait ses débuts en ATP en qualification à Budapest au printemps dernier, battant Mate Valkusz au premier tour pour la première victoire au niveau principal à l’âge de 17 ans, remportant un autre à domicile Masters 1000 à Rome.

Le champion de la prochaine génération a connu des victoires notables sur les adversaires les mieux classés, mais aussi des défaites difficiles, mentionnant celle qui lui a fait réaliser qu’il y avait encore beaucoup de choses à améliorer dans son jeu. Il est venu à Marseille en février contre Daniil Medvedev qui a renversé le jeune 1-6, 6-1, 6-2 après une heure et 19 minutes.

Le jeune Italien a pris le dessus dans le premier match avant que Daniil ne prenne les commandes, ne perdant que cinq points derrière le tir initial dans les sets deux et trois pour contrôler le tableau de bord et se déplacer vers le haut en un rien de temps. Le Russe a perdu 15 points en 11 matchs de service, subissant ces deux ruptures dans l’ouvreur et se rétablissant à partir de ce point pour augmenter la pression sur un adolescent qui ne pouvait pas le supporter, se cassant quatre fois des sept chances offertes au finaliste de l’US Open de terminer sa course au deuxième tour.

Sinner était le joueur à battre dans le premier set, servant bien et méritant une pause au début du deuxième match lorsque Daniil a marqué un coup droit. Le Russe a pulvérisé une erreur de revers dans le sixième match pour perdre à nouveau le service, envoyant un autre revers longtemps quelques minutes plus tard pour remettre le set à Jannik après seulement 23 minutes.

En l’absence d’erreurs, Medvedev a commencé à jouer beaucoup mieux dans le set numéro deux, brisant le jeune dans le quatrième match et à nouveau 4-1 avant de sceller le set avec trois gagnants dans le prochain match, e pour définir le décideur. Là, Jannik a joué un revers lâche pour se retrouver 3-0 à la baisse, ne remportant qu’un point au retour et permettant à Daniil de dépasser le sommet avec trois vainqueurs à 5-2.