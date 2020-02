Le match d’exhibition d’adieu de Caroline Wozniacki obtient 1 000 places supplémentaires

Les organisateurs du match d’adieu de Caroline Wozniacki au Danemark “ The Final One ” prévu le 18 mai à la Royal Arena de Copenhague où elle affrontera 23 fois championne du Grand Chelem et amie proche Serena Williams ont réussi à créer une solution de contournement pour des sièges supplémentaires au événement, après plus de 10 000 fans ont mis leurs noms sur la liste d’attente une fois l’événement complet, selon Ekstra Bladet.

La capacité d’origine de l’arène est de 12 000 spectateurs. Mads Frederiksen, directeur de Sports Group, qui est le groupe derrière l’événement, a commenté: “Nous avons 10 000 personnes sur une liste d’attente, ce qui est fantastique et témoigne de la popularité de Caroline au Danemark.

Mais maintenant, nous l’avons fermé. Nous essayons depuis des mois de trouver des solutions, et maintenant les habitants de la Royal Arena ont trouvé une tribune en Allemagne, qui peut être amenée ici et aménagée pour 1 000 spectateurs supplémentaires.

Cela signifie que les 1 000 premiers sur la liste d’attente recevront désormais un e-mail leur indiquant qu’ils peuvent acheter des billets, mais nous ne pourrons probablement pas faire davantage non plus. Cela signifie que l’arène va être absolument magnifique car c’est une tribune, et maintenant nous avons des spectateurs des quatre côtés de la piste.

Ce faisant, nous créons un espace plus fermé autour du terrain et le match “” Wozniacki a joué son dernier match professionnel lors de la tournée de l’Open d’Australie en janvier où elle a été battue au troisième tour. La Danoise a remporté 30 titres WTA en sa carrière, y compris l’Open d’Australie 2018, et a été n ° 1 au monde pendant 71 semaines.