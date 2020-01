Le match sera difficile pour Novak Djokovic et Jan-Lennard Struff

L’ancien triple champion de Wimbledon, Boris Becker, a déclaré que le champion en titre Novak Djokovic aurait du mal à affronter l’Allemand Jan-Lennard Struff lorsque les deux joueurs se rencontreraient au premier tour de l’Open d’Australie lundi soir.

Selon Eurosport, Becker a déclaré lors du match entre les Serbes et les Allemands: “C’est génial. Si Novak passe une bonne journée à Melbourne, vous ne pouvez pas le battre. Jan-Lennard est un adversaire mal à l’aise qui n’a pas peur des grands noms.

Il poursuivra son jeu et ne donnera pas le match ou ne s’agenouillera même pas avec admiration. Ce match sera difficile pour les deux joueurs. “Struff est classé n ° 39 au monde et est l’un des joueurs non classés les mieux classés au tirage au sort en simple masculin.

Djokovic est sept fois champion à Melbourne et tentera de remporter son 8e titre record à l’Open. Pendant ce temps, le meilleur joueur allemand Alexander Zverev affronte l’Italien Marco Cecchinato au premier tour. “Je pense que Marco Cecchinato est un bon match nul pour Alex.

L’Italien a plus ses forces sur terre battue et si Zverev réussit bien dans les rallyes, il devrait l’emporter. “Ce sera la première rencontre entre les deux joueurs. Zverev a eu du mal ces dernières semaines, perdant les trois matches de l’ATP Cup en Australie. .

L’Allemand espère retrouver la forme à Melbourne. Becker est également double champion de l’Open d’Australie, vainqueur en 1991 et 1996 et commentera l’Open d’Australie pour Eurosport. L’Open d’Australie commence à Melbourne le lundi 20 janvier.