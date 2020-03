“Le mec le plus sympa que j’ai rencontré”

Hors de la tournée, Roger Federer a pris le temps de s’envoler pour New York et de s’impliquer dans un nouveau projet réalisé par Stefan Hunt, un ancien collaborateur de Nike. Le sujet du sujet n’a pas encore été révélé par le cinéaste.

«Apprendre à Roger Federer à manger et à commander des bagels sans se ridiculiser. Nouveau projet bientôt disponible. Oui, il est aussi le mec le plus gentil que j’aie rencontré “. a écrit Hunt sur Instagram à côté de quelques photos drôles des «coulisses» du projet.

Cependant, Stefan est un vétéran du cinéma car «il a continué à collaborer avec les plus grandes marques mondiales, réalisant des documentaires, des publicités, des clips musicaux et des séries télévisées plusieurs fois primés». , selon sa biographie.

En parcourant son travail, nous avons pu voir qu’il a collaboré avec Elina Svitolina, Caroline Garcia, Madison Keys et Simona Halep dans une publicité Nike appelée “Dream Crazier”. Stefan a également produit des vidéos pour des sociétés comme RayBan et Google.

L’un des plus grands projets de Hunt s’appelle “Nous allons tous mourir”. “Collaborant avec des artistes internationaux à travers le cinéma, la photographie, les arts visuels, la psychologie, l’impression et la performance, le projet utilise l’art, l’humour et la mort pour susciter des conversations qui changent la vie” est la description officielle du projet.

Ajouter Roger Federer à son portfolio sera un gros plus pour le réalisateur talentueux et les deux semblent s’amuser pendant le tournage du projet, donc la seule chose que nous devons faire maintenant est d’attendre et de voir quel sera le résultat.