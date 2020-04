Le meilleur joueur compare Simona Halep à Roger Federer et Rafael Nadal

Simona Halep, la championne en titre de Wimbledon, s’est retrouvée par rapport à Roger Federer et Rafael Nadal après que Barbara Schett, une ancienne numéro 7 mondiale devenue analyste de tennis, ait identifié une ressemblance dans la mentalité des trois champions.

«Je pense qu’elle est géniale. Elle est devenue de plus en plus ouverte au fil des ans. Je pense qu’elle est de plus en plus à l’aise en elle-même et vous pouvez le dire – elle a toujours un grand sourire sur son visage quand elle vient dans nos studios Eurosport et fait une interview avec nous.

Simona est très détendue et heureuse, vous pouvez aussi rire avec elle », a déclaré Schett pour Eurosport. «En tant que joueur de tennis, vous pouvez toujours vous améliorer. Nous savons tous qu’elle ne vous fait pas de cadeaux sur le terrain, elle est un excellent contre-frappeur.

Elle se défend incroyablement bien, son jeu de jambes est super. Son revers sur toute la ligne est une arme. Nous savons tous qu’elle pourrait avoir un peu plus de variété dans son jeu et venir un peu plus sur le net, mais sa grande force est son état d’esprit », a poursuivi Barbara.

Pour mieux décrire l’état d’esprit de Simona Halep et son désir constant de s’améliorer, Schett a utilisé les mentalités fortes de Roger Federer et Rafael Nadal. “Quand elle est dans la zone, elle ne manque tout simplement pas.

Elle peut aussi être très agressive avec ses coups de fond. Elle est à son meilleur quand elle est positive – c’est ainsi qu’elle était lorsqu’elle a gagné Wimbledon. Elle doit accepter que si elle est positive, elle fera des erreurs sur le terrain, c’est important pour elle et être positive est quelque chose sur laquelle elle devra toujours travailler en tant que joueuse – ce n’est pas grave si elle fait une erreur. Même les meilleurs joueurs – Roger, Rafa – essaient toujours d’améliorer leur tennis. Le travail ne s’arrête jamais ».