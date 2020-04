«Le meilleur moment que j’ai eu avec Rafael Nadal a été …»

L’oncle et l’ancien entraîneur de Rafael Nadal, Toni Nadal, ont répondu à quelques questions des fans dans une vidéo partagée par la star de tennis espagnole Rafa Nadal Academy par Movistar. La plupart des questions concernaient évidemment le travail de Toni Nadal avec son neveu – à la fois lorsqu’il ne l’a entraîné que comme junior puis comme professionnel – et le premier sujet dont il a parlé était en réponse à la question “Quel était le meilleur moment avec Rafa sur le Tour? Quel a été le moment le plus bas? ” Bien qu’il n’ait pas mentionné de «moment le plus bas», l’entraîneur espagnol a donné son point de vue sur le «meilleur moment».

“Exactement, je ne sais pas, car j’ai eu beaucoup de chance. J’ai eu beaucoup de bons moments avec Rafael à Roland Garros et Wimbledon et à l’US Open ou à Monte Carlo”, a-t-il expliqué. Cependant, après réflexion, il est arrivé à une conclusion qui porte vraiment sa marque.

Toni Nadal ne se concentre jamais sur la surface, la substance est tout ce qui compte pour lui. “Mais à la fin, le meilleur moment pour moi a été sur le terrain d’entraînement”, a-t-il ajouté avec un sourire. “Lorsque nous avons essayé d’améliorer certains tirs. Et le résultat de ces améliorations a été les titres.”

Toni a également été invité à définir son neveu, à la fois professionnellement et personnellement, à quoi il a répondu que Rafael Nadal est “une personne dévouée à ce qu’il fait, passionnée par son activité, et avec un désir clair d’amélioration depuis qu’il est très jeune.

Et personnellement, je le définis comme une bonne personne, une personne normale qui n’a pas changé malgré le succès de son travail. ”