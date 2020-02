Le meilleur rallye de Roger Federer et Bill Gates avec Nadal et Noah

Roger Federer et Bill Gates en vedette dans le rallye le plus drôle contre Rafael Nadal et Trevor Noah lors du match pour l’Afrique 6 double manteau. Après un défi très amusant, le Suisse Maestro et le magnat américain ont gagné avec un score de 6-3.

Un moment de grand divertissement pour la foule (52 000 personnes!) Du stade du Cap, qui a eu la chance de voir une performance unique et incroyable. Avant le double, Federer a remporté le défi contre Nadal en trois sets, au terme d’une journée passionnante