Le message chic de Rafael Nadal aux «héros» en première ligne aux prises avec le coronavirus

Rafael Nadal a rendu hommage à «tous ceux qui nous font sentir un peu plus en sécurité» lors de la bataille mondiale contre la pandémie de coronavirus.

Plus de 13 000 personnes sont décédées à cause du COVID-19 et plus de 300 000 cas ont été signalés dans le monde.

L’Espagne, pays natal de Nadal, est entrée en détention la semaine dernière pour tenter de ralentir la propagation du virus et les gens ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour aller travailler, consulter un médecin ou acheter des articles essentiels.

Le numéro 2 mondial s’est tourné vers les médias sociaux pour non seulement remercier ceux qui étaient en première ligne, mais aussi pour encourager tous ceux qui ont été touchés.

Quería compartir con todos vosotros un mensaje de apoyo en estos momentos tan difíciles en todo el mundo. #YoMeQuedoEnCasa # tuttoandràbene #JeResteALaMaison #StayAtHome #WeWillWinTin ensemble # ánimo pic.twitter.com/RuqZRjwp3W

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 21 mars 2020

«Tout d’abord, je voulais juste m’excuser parce que j’étais hors des réseaux sociaux depuis un certain temps, mais ce sont des moments très difficiles pour tout le monde. Toute cette situation nous accable et nous nous engageons tous de la meilleure façon possible à partir de nos maisons », a-t-il déclaré.

«Je voulais envoyer un message de remerciement à tous les médecins, infirmières et tous les personnels de santé qui nous protègent tous, ainsi qu’aux forces de police, aux gardes civile et nationale, à l’armée et à tous ceux qui nous font nous sentir un peu plus en sécurité. , qui sont en première ligne de tir. Après tout, ce sont ceux qui risquent le plus d’attraper [the virus] et ce sont nos héros. Je veux exprimer mon admiration et vous remercier tous.

«Enfin, je veux envoyer des encouragements à toutes les familles qui souffrent, à la fois aux personnes infectées, et en particulier à celles dont les parents ou amis sont morts du coronavirus. Envoyez-leur un message d’encouragement. Il est difficile de dire quelque chose en ces temps difficiles, et je ne peux que dire dans ce cas que nous sommes tous très désolés, que nous sommes convaincus qu’en ce moment, nous pouvons continuer notre vie le plus tôt possible.

«Il y a aussi des choses positives en ces temps difficiles. Nous démontrons être un peuple uni, de nombreuses entreprises apportent leur soutien et contribuent, et tous les citoyens se montrent unis jour après jour, en respectant toutes les normes que la santé [departments] nous conseille: restez chez vous, suivez toutes les indications pour mettre fin à cette terrible pandémie le plus rapidement possible. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.