Le message de Kerber invitant les gens à rester chez eux

Un simple geste suffit pour comprendre le message. Angelique Kerber Les mains sur la tête faisant le symbole de la maison, c’est la carte que l’Allemand a décidé de jouer sur les réseaux sociaux pour demander de la conscience aux gens et les inviter à ne pas quitter la maison. J’espère que tout le monde accepte les conseils et qu’ensemble nous pourrons sortir de cette quarantaine dès que possible. Pendant ce temps, nous regarderons les réseaux sociaux pour voir l’initiative des joueurs de tennis.

Soyez prudents, intelligents et gentils les uns envers les autres dans cette période difficile… et n’oubliez pas de rester à la maison —- – Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par COVID-19 et j’espère que nous y arriverons plus tôt que cela puisse paraître en ce moment. Envoi de lots de CO # COVID19 #stayathome pic.twitter.com/Wd5cdjgZoA

– Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) 22 mars 2020

