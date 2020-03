Le message de Millman incitant à l’annulation du Phoenix Challenger

Il ATP Challenger Phoenix 2020 il semblait percevoir la crise des coronavirus comme une opportunité pour l’expansion de son tournoi; du moins, c’est ainsi qu’il l’a présenté hier lorsqu’il a annoncé des rénovations de battage médiatique et de cymbale sur ses pistes, une extension de la table pour accueillir les joueurs qui demandaient des invitations et une couverture télévisée exceptionnelle. Cependant, l’avancée de la pandémie continue de s’accélérer et les mesures proposées par Donald Trump, interdisant les déplacements entre les États-Unis et l’Europe, pourraient ruiner le tournoi, qui se tiendra du 16 au 22 mars. L’un des joueurs qui allait participer, John Millman, a déjà confirmé qu’il rentrait chez lui.

Vraiment désireux de rentrer à la maison …

– John Millman (@johnhmillman) 12 mars 2020

J’ai immédiatement écrit ce tweet qui n’a pas bien vieilli et qui a duré quelques heures. C’est incroyable la façon dont les directeurs sportifs ont perdu du temps pour “réorganiser” des compétitions qui n’auraient jamais eu lieu. Je connais son métier mais bon, la vie vient en premier et vous comprenez mieux ce DÈS QUE POSSIBLE pic.twitter.com/ERK9XqpY0j

– Stefano Berlincioni (@ Carretero77) 12 mars 2020

