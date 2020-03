Le message de Muguruza après avoir appris la pause tennis due au coronavirus

La saison a très bien peint pour les intérêts de Garbiñe Muguruza, mais cette interruption par le coronavirus fait exploser tous les plans pour les semaines à venir. La joueuse de tennis espagnole s’est réfugiée dans sa résidence à Genève et a lancé un message rassurant depuis son salon, appelant au calme et à la prise en charge mutuelle car la santé passe avant tout. Actuellement classé dans le 16ème place au classement WTAMuguruza a atteint les quarts de finale à Indian Wells l’année dernière, ainsi que le premier tour à Miami, donc au détriment de ce qu’il décide de faire avec les points de classement, il n’en a pas défendu un grand nombre.

Il est temps de s’arrêter et d’attendre. Faites attention et prenez soin de ceux qui vous entourent. Gardez-vous en sécurité.

✈️ #Home #Safe #Genève – pic.twitter.com/QUR1PZJqsK

– Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 13 mars 2020

